Μια στρατηγική πλατφόρμα με ελληνική υπογραφή: το AEGGIS του Θοδωρή Κυριακού

Ένα φιλόδοξο εγχείρημα, με τη σφραγίδα του Προέδρου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρή Κυριακού, σε στρατηγική συνεργασία με το κορυφαίο αμερικανικό think tank Atlantic Council, παρουσιάστηκε στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Πρόκειται για τη Συμμαχία για την Ευρώπη και τον Κόλπο στη Γεωπολιτική και τις Επενδύσεις (AEGGIS), μια σημαντική νέα πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις επενδυτικές ισορροπίες, που αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως κομβικό γεωστρατηγικό και επενδυτικό πυλώνα.

Ο Θοδωρής Κυριακού και ο Fred Kempe, επικεφαλής του Atlantic Council, προχώρησαν σε συμφωνία για τη συνδιοργάνωση ετήσιων Συνόδων Κορυφής Ευρώπης – Κόλπου, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας στρατηγικής γέφυρας ανάμεσα στις δύο περιοχές, τόσο στον γεωπολιτικό όσο και στον επενδυτικό τομέα.

Οι Σύνοδοι θα φιλοξενούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, με την πρώτη να έχει προγραμματιστεί για το 2026, αναδεικνύοντας τον ρόλο της χώρας ως κρίσιμο κόμβο διεθνών εξελίξεων.

Η συμφωνία προκάλεσε έντονο διεθνές ενδιαφέρον και θετικά σχόλια. Τριάντα Αρχηγοί Κρατών, Πρωθυπουργοί, διεθνείς επενδυτές και ηγέτες του επιχειρείν εξέφρασαν τα συγχαρητήριά τους στον Θοδωρή Κυριακού και τον Fred Kempe για την πρωτοβουλία. Στην πρώτη αυτή συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου David Lammy, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου Jasem Mohamed AlBudaiwi και ο Υπουργός Επικρατείας του Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi.

Ιδιαίτερη αναφορά στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία του Προέδρου του ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ έγινε και κατά τη συνάντηση της νέας Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Kimberly Guilfoyle εξέφρασε την εκτίμησή της προς τον Θοδωρή Κυριακού, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ λαών και πολιτισμών. Τόνισε, επίσης, τους μακροχρόνιους και στενούς προσωπικούς δεσμούς της οικογένειας Κυριακού με την οικογένεια Τραμπ, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτής της σχέσης.

Με τη δημιουργία του AEGGIS, ο Θοδωρής Κυριακού δεν ενδυναμώνει μόνο το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, αλλά καθιερώνεται ως καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση μιας νέας γεωπολιτικής και επενδυτικής πραγματικότητας, τοποθετώντας παράλληλα την Ελλάδα σε στρατηγική θέση ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

«Πρόσφατα ανακοινώσαμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, με το Atlantic Council, το κορυφαίο Think Tank για τη διοργάνωση μιας ετήσιας Συνόδου Κορυφής, για να φέρει πιο κοντά, να γεφυρώσει τις σχέσεις των χωρών του Κόλπου, της Μέσης Ανατολής, και της Ευρώπης για πρώτη φορά. Αυτή η Σύνοδος, όπως είχαμε ανακοινώσει θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, σε επίπεδο αρχηγών κρατών και παγκόσμιων ηγετών», επισήμανε ο πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού.

»Σήμερα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ κάναμε την πρώτη μας συνάντηση με αρκετούς ηγέτες από όλο τον κόσμο και πολύ μεγάλους επενδυτές με το Atlantic Council, όπου συζητήσαμε τις λεπτομέρειες, ανταλλάξαμε ιδέες, ώστε η Σύνοδος που θα πραγματοποιηθεί του χρόνου στην Ελλάδα να έχει τη μέγιστη επιτυχία. Είμαστε πολύ περήφανοι που μπορούμε να συμβάλουμε στη γεφύρωση αυτών των σχέσεων, σε μια εποχή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες σε γεωπολιτικό επίπεδο», πρόσθεσε.

«Η Ευρώπη χρειάζεται νέες επενδύσεις»

«Ο ΑΝΤΕΝΝΑ και το Ατλαντικό Συμβούλιο θα χτίσουν στενές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και τον Κόλπο. Και είναι μια κρίσιμη στιγμή για να χτίσουμε αυτές τις σχέσεις λόγω αυτών που φέρνουν στο τραπέζι τα δύο μέρη. Ο Κόλπος, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ισχυρός παίκτης στην ενέργεια και στα οικονομικά. Αλλά είναι επίσης και μια ομάδα οικονομιών που είναι καινοτόμες, που αναπτύσσονται και αναζητούν νέες επενδύσεις σε πρωτοποριακούς τομείς. Η Ευρώπη χρειάζεται νέες επενδύσεις και διαθέτει πολλά απίστευτα περιουσιακά στοιχεία, αλλά επίσης γεωπολιτική σημασία. Και η Ευρώπη είναι σε μια περίοδο μεταβατική, όπου γνωρίζει ότι πρέπει να επενδύσει περισσότερα για τη δική της ασφάλεια, γνωρίζει ότι πρέπει να καινοτομεί ταχύτερα και να αναπτύσσεται ταχύτερα. Και βλέπουμε ότι είναι μια φυσική εταιρική σχέση που δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά. Κι ελπίζουμε ότι μέσω αυτής της συνεργασίας θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε τις ανεπίσημες επαφές μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, κοινωνιών των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης πολύ πιο κοντά μαζί, καθώς οι επίσημες επαφές διευρύνονται μεταξύ της Ευρώπης και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου», τόνισε ο Φρέντερικ Κεμπ, πρόεδρος και Ceo Ατλαντίκου Συμβουλίου.

«Ο ηγέτης του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ και CEO Θοδωρής Κυριακού είναι επιχειρηματίας. Tου αρέσει να οδηγεί τα πράγματα σε ολοκλήρωση. Θα ήθελα να πιστεύω ότι προέρχομαι από την ίδια σχολή σκέψης. Οπότε κι οι δυο είμαστε άνθρωποι που τους αρέσει να κάνουν πράγματα που κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Όχι να κάνουμε πράγματα μόνο για μας, αλλά πράγματα που κινούν τη βελόνα προς θετική κατεύθυνση. Και επιπλέον οι δυο οργανισμοί μας είναι ενεργητικοί, δυναμικοί, γεμάτοι με ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τη διαφορά», πρόσθεσε.

Μελόνι: Λίγες σχέσεις παίζουν σήμερα αποφασιστικό ρόλο για το μέλλον της παγκόσμιας σταθερότητας

«Στο σημερινό ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, λίγες σχέσεις παίζουν αποφασιστικό ρόλο για το μέλλον της παγκόσμιας σταθερότητας, όπως η σχέση μεταξύ της Ευρώπης και του Κόλπου. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι περιφερειακές συγκρούσεις, η ενεργειακή ασφάλεια, o τεχνολογικός μετασχηματισμός, και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από κανένα έθνος από μόνο του. Απαιτούνται εταιρικές σχέσεις που δεν είναι μόνο ισχυρές, αλλά οραματικές», επισήμανε από την πλευρά της η ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία συμμετείχε στο ιδρυτικό πρόγευμα που παρέθεσαν ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και το Atlantic Council, μέσω τηλεδιάσκεψης.

»Για αυτόν το λόγο είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που αναγνωρίζω την ηγεσία του Θοδωρή Κυριακού και του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. Μαζί με τον Φρέντρικ Κεμπ και το Ατλαντικό Συμβούλιο, ο Θοδωρής πρωταγωνίστησε στη δημιουργία της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας Ευρώπης Κόλπου, για τη γεωπολιτική και τις επενδύσεις. Αυτή η πρωτοβουλία είναι ακριβώς το είδος της στρατηγικής πλατφόρμας που ο κόσμος χρειάζεται αυτή τη στιγμή», είπε.

Γεραπετρίτης: Μια πραγματική συμμαχία για την Ευρώπη

«Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έκανε μια καταπληκτική συμμαχία, μια συμμαχία με μεγάλο γεωπολιτικό αποτύπωμα με το Atlantic Council τη μεγαλύτερη, την πιο σημαντική δεξαμενή σκέψης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τη συμμαχία αυτή παράγεται μια πραγματική συμμαχία για την Ευρώπη, η οποία φέρνει κοντά τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη και τη Δύση, μια Σύνοδος η οποία θα φέρει την Ελλάδα στο επίκεντρο του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, θα φέρει επιχειρηματίες και πολιτικούς. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και ο Πρόεδρός του κ. Θοδωρής Κυριακού, με μεγάλη πρόσθετη αξία για τη χώρα μας, με διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο εισφέρει, μείζονος σημασίας για την Ελλάδα», επισήμανε από την πλευρά του ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

