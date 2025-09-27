ΠΑΣΟΚ: Συνεντεύξεις, περιοδείες και στο βάθος συνέδριο για να φύγουν από την εσωστρέφεια και να κινηθεί η «βελόνα»

Μετά την αναταραχή στα μέχρι πρότινος ήρεμα νερά του ΠΑΣΟΚ από τις δηλώσεις Γερουλάνου, Δούκα και Διαμαντοπούλου στην Χαριλάου Τρικούπη πατούν το γκάζι για να φύγουν από την εσωστρέφεια. Ξεκινούν συνεντεύξεις τύπου που θα φέρουν ξανά στο επίκεντρο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και όχι τις δηλώσεις κορυφαίων στελεχών του κόμματος που ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε άστοχες.

Συνεντεύξεις Τύπου για να περάσουν από τις «άστοχες δηλώσεις» στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του προγράμματος στην Κοζάνη με πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη Γραμματέα της ΚΟΕΣ, τον βουλευτή Κοζάνης Πάρι Κουκουλόπουλο, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου Όλγα Μαρκογιαννάκη, τον Θανάση Γλαβίνα από το Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ, τον Δημήτρη Σαρηγιάννη από τον Τομέα Υποδομών και τον Γιάννη Κυανίδη από τον Τομέα Ενέργειας.

Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη συνέντευξη τύπου για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης. Εκεί θα συμμετέχουν ο βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής, η βουλευτής Ηρακλείου Ελένη Βατσινά, ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης, η Κατερίνα Σπυριδάκη βουλευτής Λασιθίου και ο γνωστός δημοσιογράφος Βασίλης Σκουντής από τον τομέα Αθλητισμού.

Κάθε Σαββατοκύριακο και σε άλλο μέρος με περιοδείες ο Ανδρουλάκης

Στην πρώτη γραμμή θα βρίσκεται διαρκώς ο Νίκος Ανδρουλάκης γυρίζοντας όλη την χώρα για να επικοινωνήσει στις τοπικές κοινωνίες τις θέσεις που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Αυτό το Σαββατοκύριακο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα περιοδεύσει στη Χίο και την Δευτέρα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου σε ΜΜΕ του Βορείου Αιγαίου.

Όχι σε προσωπικούς σχεδιασμούς λέει η ηγετική ομάδα, ναι στην έκφραση των διαφορετικών θέσεων η εσωκομματική αντιπολίτευση

Στο ΠΑΣΟΚ έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν σε αυτούς τους ρυθμούς, ενώ βλέπουν μια μικρή άνοδο στα ποσοστά τους μετά την ΔΕΘ κατανοούν ότι χρειάζεται να τρέξουν όλοι για να υπάρξει αξιοσημείωτη άνοδος. «Με προσωπικούς σχεδιασμούς και δημιουργία αρνητικού κλίματος δεν ανεβαίνει η βελόνα», λένε στελέχη της ηγεσίας του κόμματος αφήνοντας αιχμές στον Παύλο Γερουλάνο για την κριτική που άσκησε. Την ίδια ώρα στελέχη από την εσωκομματική αντιπολίτευση επιμένουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ζωντανό κόμμα που τα στελέχη μπορούν να εκφράζουν την αγωνία και τις θέσεις τους.

Θέμα χρόνου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Με αυτά τα δεδομένα δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό ο Νίκος Ανδρουλάκης να δείξει τον δρόμο προς το συνέδριο προσδιορίζοντας την ημερομηνία διεξαγωγής, προκειμένου μέχρι τότε όλοι να επικεντρωθούν στην προώθηση των θέσεων του κόμματος και οι θέσεις που έχουν μπει στον δημόσιο διάλογο να κριθούν σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση όπως όλα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις του επόμενου χρονικού διαστήματος και οι κινήσεις για δημιουργία νέων κομμάτων θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ.

