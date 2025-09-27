search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 22:42
ΚΟΣΜΟΣ

27.09.2025 20:55

Συνάντηση Χριστοδουλίδη και Τατάρ με τον Αντόνιο Γκουτέρες στον ΟΗΕ

27.09.2025 20:55
kypriako xristodoulidis tatar guterres

Πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών η τριμερής συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνοδεύεται εντός της συνάντησης από τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ, πρέσβειρα Μαρία Μιχαήλ, και τον διαπραγματευτή στις συνομιλίες Μενέλαο Μενελάου.

Οι προσδοκίες για τη συνάντηση είναι ελάχιστες, ενόψει των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα αλλά και της αδιάλλακτης στάσης Τατάρ και Άγκυρας οι οποίοι επιμένουν σε λύση εκτός του συμφωνημένου από τα δύο μέρη πλαισίου.

1 / 3