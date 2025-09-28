Εκλογές στη Μολδαβία: Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα προηγείται με 42% στο 50% των ψήφων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) της Μολδαβίας κερδίζει το 42% των ψήφων που έχουν καταμετρηθεί μέχρι στιγμής στις βουλευτικές εκλογές.
Το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ ακολουθεί στη 2η θέση με 30%, με καταμετρημένο το 50% των ψήφων.
Η σημερινή εκλογική διαδικασία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα που φοβάται ρωσική επιρροή, ωστόσο τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν πως η κυβέρνηση είναι ανθεκτική.
