ΚΟΣΜΟΣ

28.09.2025 22:54

Εκλογές στη Μολδαβία: Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα προηγείται με 42% στο 50% των ψήφων

28.09.2025 22:54
maia-sandu-kalpi

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) της Μολδαβίας κερδίζει το 42% των ψήφων που έχουν καταμετρηθεί μέχρι στιγμής στις βουλευτικές εκλογές.

Το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ ακολουθεί στη 2η θέση με 30%, με καταμετρημένο το 50% των ψήφων.

Η σημερινή εκλογική διαδικασία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα που φοβάται ρωσική επιρροή, ωστόσο τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν πως η κυβέρνηση είναι ανθεκτική.

