Τραμπ: Πιστεύω σε δύο ημέρες θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα βρίσκονται στην τελική τους φάση.

Τόνισε μάλιστα πως είναι αισιόδοξος πως θα υπάρξει συμφωνία «μέσα στις επόμενες δύο ημέρες».

«Όλοι έχουν ενωθεί για να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμη να την ολοκληρώσουμε», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, σε τηλεφωνική συνέντευξη, προσθέτοντας: «Οι αραβικές χώρες ήταν εξαιρετικές στη συνεργασία για αυτό, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους. Η Χαμάς τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμο».

«Ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι θέλει ειρήνη», τόνισε ακόμη ο Τραμπ που θα δει αύριο τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το σχέδιο δεν στοχεύει μόνο στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αλλά και στο άνοιγμα του δρόμου για μια ευρύτερη περιφερειακή ειρήνη. «Αν το πετύχουμε, θα είναι μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και για τη Μέση Ανατολή. Θα είναι η πρώτη πραγματική ευκαιρία για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αλλά πρώτα πρέπει να το ολοκληρώσουμε».

Σύμφωνα με τον Ραβίντ στο Channel 12, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα να οριστικοποιηθεί η συμφωνία στη συνάντηση της Δευτέρας και να ανακοινωθεί την ίδια ημέρα ή την επόμενη.

Την Κυριακή, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών ΗΠΑ – Ισραήλ γύρω από το σχέδιο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι η συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για το Ισραήλ, τονίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις για το αμερικανικό σχέδιο βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Κατάρ και άλλες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες έχουν ενημερώσει τις τελευταίες ημέρες τη Χαμάς για την πρόοδο των συνομιλιών, εκτιμώντας πως η οργάνωση θα εμφανιστεί έτοιμη να αποδεχθεί την πρόταση.

