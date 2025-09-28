Νετανιάχου: «Αν η Χαμάς τελειώσει τον πόλεμο και απελευθερώσει τους ομήρους θα τους αφήσουμε να φύγουν»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα επέτρεπε σε μέλη της Χαμάς ασφαλή διέλευση εφόσον βάλουν τέλος στον πόλεμο και απελευθερώσουν τους ομήρους, επαναλαμβάνοντας την απόρριψή του στην Παλαιστινιακή Αρχή ως αξιόπιστο διαχειριστή της μεταπολεμικής Γάζας.

Ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι «οι λεπτομέρειες πρέπει να διευθετηθούν», προσθέτοντας: «Αν οι ηγέτες της Χαμάς τελειώσουν τον πόλεμο, απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, τότε τους αφήνουμε να φύγουν».

«Αυτό είναι κάτι που έχω πει στο παρελθόν, αλλά πρέπει να αποσαφηνιστεί. Όλα αυτά, πιστεύω, είναι μέρος του σχεδίου. Δεν θα προκαταλάβω τίποτα, γιατί αυτές τις συζητήσεις τις κάνουμε ακριβώς τώρα», τόνισε, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε την πάγια αντίθεσή του στο ενδεχόμενο η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, μια θέση που είχε διατυπώσει και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ταυτόχρονα δήλωσε ότι το Ισραήλ συνεργάζεται με την κυβέρνηση Τραμπ πάνω στο σχέδιο των 21 σημείων που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε για το σχέδιο.

«Δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του προέδρου Τραμπ αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε. «Ελπίζω να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε, γιατί θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας, να απαλλαγούμε από την εξουσία της Χαμάς και να την αφοπλίσουμε, να αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα και να δημιουργηθεί ένα νέο μέλλον τόσο για τους κατοίκους της Γάζας όσο και για τους Ισραηλινούς, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Χαμάς: Χάθηκε η επαφή με 2 ομήρους κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιθέσεων

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έκανε σήμερα γνωστό πως έχασε επαφή με δύο ομήρους, τον Μάταν Άνγκρεστ και τον Όμρι Μιράν, κατά τη διάρκεια των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε δύο συνοικίες της πόλης της Γάζας.

Σε μια ανακοίνωση, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ ανέφεραν πως ζήτησαν το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές για 24 ώρες, αρχής γενομένης τις 18.00, σε τμήμα της πόλης της Γάζας προκειμένου να απομακρύνουν όλους τους ομήρους από τον κίνδυνο.

