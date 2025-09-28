Εύβοια: Κλίμα βαθιάς θλίψης στην κηδεία του 20χρονου ναυτικού που σκότωθηκε στο Blue Star Chios

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και θλίψης τελείται αυτή την ώρα στη Δροσιά Ευβοίας η κηδεία του 20χρονου ναυτικού, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο όταν καταπλακώθηκε από υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του Blue Star Chios.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου έχουν συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό της περιοχής για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον νεαρό, που η απώλειά του βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Η Δροσιά και ολόκληρη η Εύβοια πενθούν για τον χαμό του 20χρονου, ενώ τα λόγια φαίνονται φτωχά μπροστά στον πόνο της οικογένειας.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Ο 20χρονος ναυτικός έχασε τη ζωή του καθώς εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο.

Ο νεαρός μόλις είχε πιάσει βάρδια. Λίγο πριν από τις 8 το πρωί, προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο.

Άγνωστο ακόμα πώς, η πόρτα έκλεισε σε δευτερόλεπτα ο άτυχος Τάσος εγκλωβίστηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε τραγικό θάνατο ο 20χρονος ναυτικός όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα, στο ισόγειο γκαράζ, εξετάζουν οι Αρχές. Χθες το απόγευμα,, συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του πλοίου.

Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ), ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες εν πλω, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή μηχανής, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς.

Με τον κατάπλου στον Πειραιά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο «Τζάνειο» Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πόρτα του γκαράζ λειτουργούσε χειροκίνητα.

Ο άτυχος νέος είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου και είχε περάσει πλήρη διαδικασία εκπαίδευσης και εξοικείωσης.

