ΕΛΛΑΔΑ

28.09.2025 13:19

Τατόι: Νέα ηλεκτροπληξία μικρού κοριτσιού από γυμνά καλώδια σε πάρκο – Στο νοσοκομείο και η μητέρα του παιδιού

ekab new

Εντείνονται οι ανησυχίες για το έλλειμμα ασφαλείας σε δημόσιους χώρους όπου εκτεθειμένα γυμνά καλώδια θέτουν σε κίνδυνο ζωές, μετά το νέο περιστατικό σε έναν μήνα με μικρό παιδί που έπαθε ηλεκτροπληξία μέσα σε πάρκο, αυτή τη φορά στο Τατόι.

Το ρεύμα χτύπησε το ενάμισι έτους κοριτσάκι και τη μητέρα του, την ώρα που βρίσκονταν στην καφετέρια του πάρκου. Αμφότερες μεταφέρθηκαν από τον πατέρα άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου ένα μεγαλύτερο κοριτσάκι, ηλικίας 9 ετών, είχε πάθει ηλεκτροπληξία μέσα σε παιδική χαρά στην Αρτέμιδα όταν άγγιξε κατά λάθος γυμνά καλώδια που προεξείχαν από κολώνα φωτισμού.

«Έχουν πάει σε νοσοκομείο και το παιδί αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται. Η αδελφή μου δεν ήθελε με τίποτα να το αφήσει, αλλά επειδή ένιωθε και εκείνη περίεργα, πήγε και εκείνη στο νοσοκομείο. Μόλις τώρα έγιναν οι εξετάσεις, το καρδιογράφημα, και οι γιατροί τής βρήκαν αρρυθμίες και θέλουν να την κρατήσουν», ανέφερε στον ΣΚΑΪ η αδελφή της άτυχης γυναίκας.

Όπως εξήγησε η ίδια, «υπάρχει ένας πλαισιωμένος κλεισμένος χώρος με ξύλα όπου μέσα έχει άλογα. Ακριβώς κάτω από το ξύλο έχει ένα σκοινί, σαν κορδέλα – σκοινί το οποίο έχει ρεύμα. Το παιδί λοιπόν καθώς κοιτάει τα άλογα ακουμπάει με το χεράκι της αυτή την κορδέλα και την χτυπάει το ρεύμα. Αρχίζει να κλαίει και εκείνη τη στιγμή το ρεύμα διαπερνάει την αδελφή μου, γιατί της κρατούσε το χέρι και την χτυπάει».

1 / 3