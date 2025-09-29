search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 23:52
29.09.2025 23:12

Επίθεση σε οπαδούς της Λάρισας μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι – Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές, φθορές σε αυτοκίνητα

dias brady

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΛ για την Super League ολοκληρώθηκε ισόπαλη με 1-1. Οι φίλαθλοι της ΑΕΛ Novibet δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους επί της οδού Λένορμαν, με την αστυνομία να κατευθύνεται άμεσα στο σημείο και να κάνει προσαγωγές.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΛ Novibet στην προσπάθειά τους να αποχωρήσουν από την περιοχή του Περιστερίου, δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν φθορές σε αυτοκίνητα, καθώς υπήρξε πετροπόλεμος ανάμεσα στους οπαδούς.

Η συμπλοκή σημειώθηκε κοντά στον σύνδεσμο του Παναθηναϊκού.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν 15 προσαγωγές. Αρκετοί φίλοι της ΑΕΛ Novibet πήγαν, παρουσία δικηγόρου της ΠΑΕ, στη ΓΑΔΑ, για τις σχετικές καταθέσεις.

Οι προσαχθέντες μεταφέρθηκαν στο τμήμα αθλητικής βίας της ΓΑΔΑ.

