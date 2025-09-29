search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 17:05
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

29.09.2025 15:46

Η Κίνα και η κλιματική κρίση εκτοξεύουν την τιμή του καφέ: Oι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα

29.09.2025 15:46
Από σκαμπανεβάσματα χαρακτηρίζεται η τιμή του καφέ, λόγω του διεθνούς περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Καφέ η τιμή του καφέ μέχρι και την Δεκέμβριο είναι πιθανό να μείνει στα ίδια επίπεδα.

«Σύμφωνα με τις τάσεις που βιώσαμε τον τελευταίο καιρό, εάν συνεχιστεί αυτή η πορεία λογικά θα έχουμε νέες ανατιμήσεις. Όμως, λόγω των δειγμάτων που έχουμε τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε μία αποκλιμάκωση. Ευελπιστούμε λοιπόν, ότι θα χαλαρώσουν λίγο οι τιμές, οπότε ίσως να παραμείνουμε και σε αυτά τα επίπεδα. Όλα αυτά όμως, χωρίς καμιά σίγουρη πρόβλεψη, διότι διαπραγματεύεται η τιμή στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων (…)», εξήγησε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Τάσος Γιάγκογλου, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ.

Ο ίδιος εξήγησε ότι τα τελευταία τρία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής «έχουμε ελλειμματικές παραγωγές στις χώρες που παράγουν καφέ και κυρίως στις δύο μεγαλύτερες καφέ-παραγωγές χώρες, Βραζιλία και Βιετνάμ».

Η Κίνα εκτοξεύει τη ζήτηση

«Επίσης, έχουμε σε συνδυασμό με αυτό μία αύξηση της ζήτησης από μη παραδοσιακές αγορές όπως είναι η Κίνα. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι η Κίνα είναι μια τεράστια αγορά, η οποία αρχίζει και εντάσσει τον καφέ στην καθημερινότητά του. Οπότε ο καταναλωτής εκεί τώρα γνωρίζει τον καφέ. Τώρα, συνεχώς ανεβάζει τις καταναλώσεις του. Επίσης, είναι και η άρνηση των παραγωγών να πουλήσουν γιατί έχουν καλομάθει τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια σε υψηλές τιμές και προσδοκούν σε περαιτέρω υψηλότερες τιμές για να αποκομίσουν τα βέλτιστα κέρδη που επιθυμούν (…)», πρόσθεσε. 

Άρση του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Ο Τάσος Γιάγκογλου τόνισε ότι η άρση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα επέτρεπε να δούμε πιο ανταγωνιστικές τιμές. «Με βάση του αν συνεχιστεί το ανοδικό κλίμα, (γιατί βιώσαμε στις αρχές του προηγούμενου μήνα έντονο ανοδικό κλίμα), το οποίο όμως, βλέπουμε ότι εξορθολογίζεται και βλέπουμε χαμηλότερες τιμές. Οπότε ευελπιστούμε, να έχουμε μία περαιτέρω πτώση, οπότε να παραμείνουμε σε αυτά τα επίπεδα των τιμών. Και αυτό το βλέπουμε να γίνεται τον επόμενο μήνα, Νοέμβριο ή Δεκέμβρη. Ανάλογα λοιπόν, πώς θα πάει η αγορά. Βέβαια, αυτό που έχουμε πει εμείς είναι ότι αν δεν επιβάλλονταν ένας ειδικός φόρος κατανάλωσης καφέ, θα ήμασταν πολύ πιο ευέλικτοι και λόγω του ότι η αγορά μας χαρακτηρίζεται από πάρα πολύ έντονο ανταγωνισμό, ο κόσμος θα είχε ακόμη πιο προσιτή τιμή στην καθημερινή του απόλαυση».

