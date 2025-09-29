search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

29.09.2025 18:40

Οι … ωραίοι έχουν χρέη, ακίνητα και βοσκοτόπια

29.09.2025 18:40
vouli-new

Μεγάλη ακίνητη περιουσία που σε ορισμένες περιπτώσεις ζαλίζει και χρέη που … πονοκεφαλιάζουν έρχονται στο φως από την ανάγνωση των πόθεν έσχες που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Υψηλά εισοδήματα και εξίσου υψηλές δανειακές υποχρεώσεις έχει ο Στέφανος Κασσελάκης καθώς αγγίζουν το 1.655 εκατ. δολάρια με το αργυρό μετάλλιο να πηγαίνει στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Φρέντυ Παρασύρη και το χάλκινο στον υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδο

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έχει υψηλά επαγγελματικά όπως και στεγαστικά δάνεια που ξεπερνούν το 1 εκατ ευρώ. 

Τα δάνεια του Γιάννη Λοβέρδου αυξήθηκαν κατά 86.310 ευρώ μέσα σ’ ένα έτος φθάνοντας το 2023 δήλωσε να έχει οφειλές 921.042 ευρώ. 

Συνεπής στις δανειακές του υποχρεώσεις είναι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που ενώ το 2022 χρωστούσε 532.985 ευρώ και 93.793 σε ελβετικό φράγκο, ένα χρόνο αργότερα το δάνειο σε ελβετικό έχει πέσει στις 88.443, ενώ τα υπόλοιπα δάνεια στις 430.842 ευρώ.

Τις δόσεις του πληρώνει κι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας που μείωσε τις οφειλές του από 703.777 ευρώ το 2022 σε 693.024 ευρώ έναν χρόνο αργότερα. 

Περισσότερα του ενός κεραμίδια πάνω σπό το κεφάλι τους έχουν αρκετοί βουλευτές που εμφανίζονται σε πολλές εγγραφές ακινήτων. Πρωταθλητής αναδεικνύεται η πρώην βουλευτές Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης με 122 εγγραφές και Γεωργία Μαρτίνου με 108 εγγραφές.  

Την ίδια ώρα με 70 εγγραφές ακινήτων εμφανίζεται ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας ενώ διόλου ευκαταφρόνητη δεν είναι η ακίνητη περιουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη που παρουσιάζει 27 εγγραφές ακινήτων. Σε 20 εγγραφές εμφανίζεται ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. 

«Πέραση» φαίνεται να έχουν τα βοσκοτόπια και οι δεντροκαλλιέργειες με την Πόπη Τσαπανίδου του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει δύο στη Μακεδονία και μια δεντροκαλλιέργεια στην Αττική. Δεντροκαλλιέργειες στην Αργολίδα δηλώνει κι ο Γιάννης Ανδριανός. Η Ρένα Δούρου δήλωσε για το 2023 δύο βοσκοτόπια στην Κορινθία. 

