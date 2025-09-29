search
29.09.2025 07:50

ΟΠΕΚΑ: Ώρα ταμείου για το επίδομα παιδιού και άλλες 17 παροχές – Πότε μπαίνουν τα χρήματα (video)

29.09.2025 07:50
atm_trapeza_new

Στις πληρωμές 18 επιδομάτων και παροχών για τον μήνα Σεπτέμβριο θα προχωρήσει αύριο, Τρίτη (30/9), ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, συνολικά θα καταβληθούν 275.516.021 ευρώ σε 1.106.545 δικαιούχους.

Οι πληρωμές, όπως γίνεται κάθε φορά, θα ξεκινήσουν από την προηγούμενη εργάσιμη, και συγκεκριμένα μετά τις 5 το απόγευμα τη Δευτέρα (29/9).

Μεταξύ των πληρωμών του ΟΠΕΚΑ βρίσκονται το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης, το επίδομα γέννησης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ).

Αναλυτικότερα θα καταβληθούν τα εξής 18 επιδόματα:

  1. Επίδομα Παιδιού Α21: 498.799 δικαιούχοι – 87.496.844 ευρώ
  2. Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι – 21.379.085 ευρώ
  3. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι – 37.154.378 ευρώ
  4. Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι – 96.918.507 ευρώ
  5. Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι – 169.936 ευρώ
  6. Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι – 180.714 ευρώ
  7. Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι – 4.911.518 ευρώ
  8. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι – 9.240.509 ευρώ
  9. Έξοδα Κηδείας: 77 δικαιούχοι – 60.491 ευρώ
  10. Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι – 12.171.750 ευρώ
  11. Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι – 14.100 ευρώ
  12. Κόκκινα Δάνεια: 4.543 δικαιούχοι – 425.429 ευρώ
  13. Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
  14. Ευάλωτοι Οφειλέτες: 326 δικαιούχοι – 34.592 ευρώ
  15. Επίδομα Αναδοχής: 610 δικαιούχοι – 486.401ευρώ
  16. Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι – 1.631.430ευρώ
  17. Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι – 3.205.721 ευρώ
  18. Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Επίδομα Παιδιού Α21, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

1 / 3