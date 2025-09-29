ΟΠΕΚΑ: Ώρα ταμείου για το επίδομα παιδιού και άλλες 17 παροχές – Πότε μπαίνουν τα χρήματα (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στις πληρωμές 18 επιδομάτων και παροχών για τον μήνα Σεπτέμβριο θα προχωρήσει αύριο, Τρίτη (30/9), ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, συνολικά θα καταβληθούν 275.516.021 ευρώ σε 1.106.545 δικαιούχους.
Οι πληρωμές, όπως γίνεται κάθε φορά, θα ξεκινήσουν από την προηγούμενη εργάσιμη, και συγκεκριμένα μετά τις 5 το απόγευμα τη Δευτέρα (29/9).
Μεταξύ των πληρωμών του ΟΠΕΚΑ βρίσκονται το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης, το επίδομα γέννησης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ).
Αναλυτικότερα θα καταβληθούν τα εξής 18 επιδόματα:
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Επίδομα Παιδιού Α21, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
Διαβάστε επίσης:
Καλπάζουν οι τιμες πώλησης ακινήτων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – οι προπωλήσεις ανέρχονται στα 1,2 δισ. έως τώρα
Οι Έλληνες νέοι… κολλημένοι στο πατρικό, ανάμεσα σε οικονομική ασφυξία και υπερβολικά ενοίκια
Στεγαστικό: «Τέλος εποχής» για φοιτητές και νέους εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη – Τα ήδη απλησίαστα ενοίκια όλο και αυξάνοται (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.