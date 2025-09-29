search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 08:30
29.09.2025 06:45

Πόθεν έσχες: Σήμερα οι δηλώσεις των πολιτικών στη δημοσιότητα από τη Βουλή – Για πρώτη φορά στον αέρα και οι βουλευτές του 2023 

29.09.2025 06:45
Πλούσιοι και φτωχοί της Βουλής, καταθέσεις, ακίνητα και … σκάφη θα βγουν στη φόρα σήμερα που δίνονται στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των «300».

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023 θα δημοσιοποιηθούν λίγο μετά τις 10 το πρωί και την ίδια ώρα θα αναρτηθούν και στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής https://www.hellenicparliament.gr (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης).

Υπόχρεοι υποβολής πόθεν έσχες είναι εκτός από τους βουλευτές, ευρωβουλευτές, υπεύθυνοι οικονομικών των κομμάτων, δήμαρχοι και περιφερειάρχες.

Για πρώτη φορά θα «διαβαστεί» το πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου ως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στη δημοσιότητα αναμένεται να δοθεί κι η δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη, για την οποία είχε ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα και αφορούσαν στο οικονομικό έτος 2021 στο top 10 των βουλευτών με το υψηλότερο εισόδημα βρίσκονταν -μεταξύ άλλων- ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Νίκος Δένδιας και ο Κωστής Χατζηδάκης.

Από τους εν ενεργεία βουλευτές ο Γιάννης Ανδριανός και η Όλγα Κεφαλογιάννη εμφανίζονταν με τις περισσότερες εγγραφές ακινήτων, ενώ μεταξύ των 10 νυν βουλευτών με την υψηλότερη αξία δανείων βρίσκονταν ο Γιάννης Λοβέρδος, ο Νότης Μηταράκης, ο Κώστας Τσιάρας και ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Σύμφωνα με τη δήλωση πόθεν έσχες του οικονομικού έτους 2021 ίλιγγο προκαλούσαν οι καταθέσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη.

