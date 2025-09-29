search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 10:57
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

29.09.2025 08:50

Τα τεκμήρια κατοικίας μειώνονται, αλλά οι φορολογούμενοι δεν αποφεύγουν την υπερφορολόγηση

29.09.2025 08:50
akinita 6650- new

Μείωση έως 35% στα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες δίνει μικρή ανάσα σε χιλιάδες φορολογούμενους που πέφτουν συχνά στην παγίδα των τεκμηρίων και καταλήγουν να πληρώνουν επιπλέον φόρους, ωστόσο η ουσιαστική ελάφρυνση παραμένει περιορισμένη, καθώς η βασική λογική των τεκμηρίων δεν αλλάζει.

Τα τεκμήρια υπολογίζονται κυρίως με βάση την επιφάνεια και την τιμή ζώνης της κατοικίας, ανεξάρτητα από το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών, και συχνά συνεχίζουν να δημιουργούν υπερφορολόγηση, ειδικά για τα μεσαία στρώματα και τις περιοχές υψηλής αξίας ακινήτων.

Οι νέοι συντελεστές για την κύρια κατοικία ορίζουν κλιμακωτές μειώσεις: για κατοικίες έως 80 τ.μ. η τιμή ανά τετραγωνικό μειώνεται από 40 σε 28 ευρώ, με αποτέλεσμα ένα ακίνητο 80 τ.μ. να βλέπει το τεκμήριό του να πέφτει από 3.200 σε 2.240 ευρώ, δηλαδή μείωση 30%. Για κατοικίες 81–120 τ.μ. η μείωση είναι αντίστοιχα από 65 σε 45 ευρώ ανά τ.μ., με ένα ακίνητο 120 τ.μ. να βλέπει το τεκμήριο από 5.800 σε 4.040 ευρώ (30%). Οι μεγαλύτερες κατοικίες, 121–200 τ.μ., μειώνονται από 110 σε 77 ευρώ ανά τ.μ., οι κατοικίες 201–300 τ.μ. από 200 σε 140 ευρώ ανά τ.μ., ενώ για ακίνητα άνω των 301 τ.μ. η μείωση είναι από 400 σε 280 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Στις περιοχές υψηλής αξίας τα τεκμήρια προσαυξάνονται σημαντικά: κατά 30% για περιοχές με τιμή ζώνης 2.800–4.999 ευρώ/τ.μ. και κατά 58% για περιοχές με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ/τ.μ. και άνω. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι για κατοικία 120 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 ευρώ/τ.μ., το τεκμήριο μειώνεται από 8.120 ευρώ σε 5.252 ευρώ (35%), ενώ για κατοικία 300 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ/τ.μ., το τεκμήριο περιορίζεται από 58.820 ευρώ σε 38.236 ευρώ (35%). Αν και οι αριθμοί δείχνουν σημαντική μείωση, για πολλούς φορολογούμενους σε ακριβές περιοχές το όφελος παραμένει περιορισμένο, καθώς οι προσαυξήσεις εξακολουθούν να διατηρούν υψηλή τη φορολογική βάση.

Οι μονοκατοικίες επιβαρύνονται επιπλέον κατά 20%, ενώ για τις δευτερεύουσες κατοικίες το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%. Τα τεκμήρια επηρεάζουν όλους τους φορολογούμενους που διαθέτουν κατοικία, είτε είναι ιδιοκτήτες είτε τη νοικιάζουν είτε τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν. Οι «φιλοξενούμενοι» απαλλάσσονται, καθώς το τεκμήριο βαρύνει τον «φιλοξενούντα».

Παρά την προσαρμογή, η βασική κριτική παραμένει: η μέθοδος υπολογισμού των τεκμηρίων δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα των νοικοκυριών, ενώ η γραφειοκρατία γύρω από τη διαδικασία υποβολής και επιβεβαίωσης των στοιχείων καθιστά το μέτρο λιγότερο λειτουργικό. Αντίστοιχα, ο εξωδικαστικός μηχανισμός, που είχε προσφέρει κάποια εργαλεία για ρύθμιση χρεών, έχει καταλήξει σε ένα ακόμη γραφειοκρατικό σύστημα, περιορίζοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των λύσεων για τους φορολογούμενους.

Συνολικά, η μείωση των τεκμηρίων αποτελεί θετικό βήμα, αλλά περισσότερο ως προσωρινή διόρθωση παρά ως ουσιαστική λύση στις στρεβλώσεις του φορολογικού συστήματος. Για χιλιάδες νοικοκυριά, το όφελος θα είναι υπαρκτό αλλά περιορισμένο, ενώ η ανάγκη για μια πιο ρεαλιστική σύνδεση των τεκμηρίων με το πραγματικό εισόδημα παραμένει επίκαιρη.

Διαβάστε επίσης

Νέο πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 1.964 εκατ. ευρώ την περιόδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025

Αυξημένοι φόροι το 2026 μειώσεις από 2027 οι επαγγελματίες πληρώνουν πρώτα βλέπουν μετά οφέλη

Επιστροφή ενοικίου: Πρακτικός οδηγός δικαιούχων, υπολογισμός μισθωμάτων, περιορισμοί και οφέλη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mariah-antetokounmpo-instagram-2
LIFESTYLE

Μαράια Αντετοκούνμπο: Η συγκλονιστική ανάρτηση για την επιλόχειο κατάθλιψη

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου – Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mitsotakis_gerapetritis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια μουρμούρα για Γεραπετρίτη μετά τη Νέα Υόρκη – Σενάρια ξανά για μετακίνηση από το ΥΠΕΞ στο Μαξίμου

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Nέα παράσυρση παιδιού στην Κρήτη: 5χρονος εισήχθη διασωληνωμένος στη ΜΕΘ Παίδων

tom-holland-new
LIFESTYLE

Τομ Χόλαντ: Η ανάρτησή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι στα γυρίσματα του «Spider-Man»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 10:52
mariah-antetokounmpo-instagram-2
LIFESTYLE

Μαράια Αντετοκούνμπο: Η συγκλονιστική ανάρτηση για την επιλόχειο κατάθλιψη

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου – Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mitsotakis_gerapetritis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια μουρμούρα για Γεραπετρίτη μετά τη Νέα Υόρκη – Σενάρια ξανά για μετακίνηση από το ΥΠΕΞ στο Μαξίμου

1 / 3