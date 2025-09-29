Το γεύμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη «Νησιώτισσα», η αποθέωση και ποιοι κάθονταν στο διπλανό τραπέζι

Στην γνωστή ψαροταβέρνα «Νησιώτισσα», στην Πεντέλη, γευμάτιζε χθες αργά το απόγευμα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την οικογένειά του. Με το που εμφανίστηκε το μαγαζί άρχισε να θυμίζει κάτι σαν κερκίδα γηπέδου.

Όπως αναφέρει το powergame.gr, μόλις έγινε αντιληπτή (που δεν είναι και δύσκολο) η παρουσία τού κορυφαίου Έλληνα μπασκετμπολίστα, οι θαμώνες του εστιατορίου άρχισαν να τον επευφημούν, να τον χειροκροτούν και να εκφράζουν με κάθε τρόπο τον θαυμασμό τους, με τον Γιάννη να προσπαθεί επί δύο ώρες να βρει την ησυχία του για να φάει.

Ποιοι γευμάτιζαν μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο;

Για την ιστορία και μόνο, αξίζει να αναφέρουμε πως στα διπλανά τραπέζια έτρωγαν ο υποψήφιος στο Νότιο Τομέα Νίκος Ρωμανός της ΝΔ, η υφυπουργός (και ς εκλεγμένη στο Νότιο Τομέα, τυχαίο;) Άννα Καραμανλή, ο δημοσιογράφος Αντώνης Σρόιτερ, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Θανάσης Ζαμάνης.

