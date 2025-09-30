Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τη ρύθμιση οφειλών 72 δόσεων για τους πληγέντες από την κακοκαιρία «Daniel»

Εκπνέει σήμερα, η προθεσμία για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών των 72 δόσεων για όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel». Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος της ημέρας, δίνοντας την τελευταία ευκαιρία στους πληγέντες να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους με ευνοϊκούς όρους. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου → Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές → Ρυθμίσεις Οφειλών → Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5222/2025.

Η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση είναι αυστηρή. Οφειλέτες που θέλουν να ενταχθούν πρέπει να καταβάλουν την πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, γεγονός που αφήνει πολύ περιορισμένο χρονικό περιθώριο, ιδιαίτερα για όσους αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κακοκαιρίας σε ακίνητα, επιχειρήσεις ή οικογενειακό προϋπολογισμό. Η πίεση αυτή υπογραμμίζει ότι, ενώ η ρύθμιση προσφέρει βοήθεια, οι όροι της δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις ή απροσεξία.

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε ΔΟΥ, ΚΕΒΕΙΣ ή ΚΕΜΕΦ και για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή ή παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2025 λόγω των συνεπειών της κακοκαιρίας. Οι οφειλές αυτές μπορούν να εξοφληθούν σε έως 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ. Η δυνατότητα αυτή προσφέρει σημαντική ανακούφιση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επλήγησαν, καθώς επιτρέπει τον διαχωρισμό του χρέους σε πιο διαχειρίσιμες μηνιαίες καταβολές χωρίς πρόσθετο κόστος τόκου κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης.

Παράλληλα, η ρύθμιση παρέχει αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή εισπρακτικές ενέργειες από τη ΔΟΥ. Επιπλέον, προβλέπεται αναστολή ποινικών διώξεων για οφειλές προς το Δημόσιο και δυνατότητα χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, εφόσον οι οφειλές είναι διασφαλισμένες. Αυτά τα μέτρα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται λειτουργική ρευστότητα για να επανέλθουν μετά την κακοκαιρία, αλλά και για τα νοικοκυριά που προσπαθούν να καλύψουν βασικές ανάγκες χωρίς να επιβαρύνονται επιπλέον.

Ωστόσο, δεν καλύπτονται όλες οι οφειλές. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλές που αφορούν ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης βάσει αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της ΕΕ, καθώς και οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν σε τμηματική καταβολή σύμφωνα με άλλες διατάξεις ή έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση μέσω δικαστικής απόφασης ή εξωδικαστικού μηχανισμού. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες κατηγορίες οφειλετών δεν επωφελούνται από τις ευνοϊκές διατάξεις, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα αδικίας ή αβεβαιότητας.

Η ρύθμιση χάνεται και η υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου επιβάλλεται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει τις δύο τελευταίες δόσεις για περισσότερο από δύο μήνες. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης, οι βασικές οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκο, ενώ η καθυστέρηση δόσης συνεπάγεται μηνιαία προσαύξηση 5%, γεγονός που προσθέτει επιπλέον κίνητρο για συνεπή τήρηση της ρύθμισης.

Ακόμη και μετά την ένταξη στη ρύθμιση, το Δημόσιο διατηρεί σημαντικά δικαιώματα. Μπορεί να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή των εγγυητών, να μην χορηγεί αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος και να προβαίνει σε συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου μέχρι του ύψους των οφειλών. Αυτά τα μέτρα δείχνουν ότι, ενώ η ρύθμιση παρέχει σημαντικά προνόμια, το Δημόσιο διατηρεί σημαντικό έλεγχο και εξασφαλίζει την προστασία των εσόδων του.

