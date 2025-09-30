Ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην αστυνομικός και tiktoker που κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης

Ελεύθερος αφέθηκε σήμερα, Τρίτη (30/9/2025) ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker που βρέθηκε να έχει πάνω του 152 γραμμάρια κοκαΐνης, έπειτα από σχετική απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του.

Ο πρώην αστυνομικός είχε συλληφθεί, μαζί με ακόμα ένα άτομο, και προφυλακιστεί, καθώς σε έρευνα της Αστυνομίας, είχε εντοπιστεί να φέρει πάνω του 153 γραμμάρια κοκαΐνης που διακινούσε σε μπαράκια και ενδιαφερόμενους.

Στην κατοχή του είχαν βρεθεί, επίσης, αναβολικά χάπια, φυσίγγια και ζυγαριές, καθώς και η ταυτότητα του αστυνομικού, την οποία δεν είχε παραδώσει κατά την παραίτησή του, γιατί είχε δηλώσει ότι την είχε χάσει νωρίτερα.

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι ο πρώην ένστολος, ο οποίος έχει έντονη παρουσία στα social media ως TikToker, φέρεται να είναι και εκείνος που οδηγούσε το σπορ αυτοκίνητο γνωστού επιχειρηματία τον περασμένο Απρίλιο στη Λεωφόρο Συγγρού, με υπερβολική ταχύτητα.

Ο ίδιος στο παρελθόν είχε βραβευτεί από την Άμεση Δράση, όπου υπηρετούσε.

