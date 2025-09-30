search
30.09.2025
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 21:18

Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA που αντλήθηκε από ανθρώπινο δέρμα

30.09.2025 21:18
ergastirio

Επιστήμονες ανέπτυξαν έμβρυα πρώιμου αναπτυξιακού σταδίου, «πειράζοντας» το DNA από τα κύτταρα του δέρματος και έπειτα γονιμοποιώντας το με σπέρμα. 

Η τεχνική αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στο να ξεπεραστεί η στειρότητα που οφείλεται στο γήρας ή σε ασθένεια. Θα μπορούσε ακόμη και να επιτρέψει σε ομόφυλά ζευγάρια να αποκτήσουν ένα γενετικά συγγενικό παιδί.

Η επιστημονική κοινότητα μιλά για μία πραγματική επανάσταση στον τρόπο που γίνεται η σύλληψη των παιδιών.  Η αναπαραγωγή ήταν κάποτε μια απλή ιστορία: το σπέρμα του άνδρα συναντούσε το ωάριο της γυναίκας. Συνενώνονταν για να δημιουργήσουν ένα έμβρυο και εννέα μήνες αργότερα γεννιόταν ένα μωρό.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με την τεχνική, που ανέπτυξε ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, αφαιρείται από κύτταρο του δέρματος ο πυρήνας, που περιέχει αντίγραφο του συνόλου του γενετικού κώδικα. Στη συνέχεια, τοποθετείται σε ωάριο δότη, που έχει «ξεγυμνωθεί» από τις γενετικές οδηγίες. Με μία διαδικασία που ονομάζεται μιτομείωση αφαιρούν από το ωράριο το ήμισυ των χρωμοσωμάτων του. Ακολουθεί η γονιμοποίηση του ωραρίου με το σπέρμα. 

Οι ερευνητές ανέπτυξαν 82 λειτουργικά ωάρια, που γονιμοποιήθηκαν με σπέρμα και αναπτύχθηκαν μέχρι και το στάδιο των έξι ημερών. 

«Πετύχαμε κάτι που θεωρούνταν αδύνατο», δήλωσε στο BBC ο καθηγητής Shoukhrat Mitalipov, διευθυντής του κέντρου εμβρυϊκών κυττάρων και γονιδιακής θεραπείας του Πανεπιστημίου Υγείας και Επιστημών του Όρεγκον.

Σε μία δεκαετία θα έχει τελειοποιηθεί

Η τεχνική πιστεύεται ότι θα χρειαστεί μία δεκαετία για να τελειοποιηθεί. Είναι μέρος ενός αναπτυσσόμενου τομέα που ονομάζεται γαμετογένεση και βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της επιστημονικής ανακάλυψης.

 Το ωάριο προς το παρόν επιλέγει τυχαία ποια χρωμοσώματα θα απορρίψει. Για να προληφθεί η εμφάνιση ασθενειών, πρέπει να καταλήξει με ένα από κάθε έναν από τους 23 τύπους, αλλά καταλήγει με δύο από μερικούς και κανένα από άλλους.

Το ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται σε μόλις 9%. Τα χρωμοσώματα δεν κάνουν «διασταύρωση» με την οποία γίνεται αναδιάταξη του DNA.

