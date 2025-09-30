Όλα τα πυρά του ΠΑΣΟΚ στον Μητσοτάκη- Κλειστή η πόρτα στην Κατσέλη και στις εκδηλώσεις των Ινστιτούτων

«Το ΠΑΣΟΚ μια τετραετία πριν είχε διαφορά 33% από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα η διαφορά είναι 10%», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από την Χίο. Συμπλήρωσε ότι ο χρόνος που απομένει μπορεί να είναι χρόνος ανατροπής, ώστε ακόμα και αν αυτή δεν καταστεί εφικτή από την πρώτη Κυριακή των εκλογών να γίνει πράξη την δεύτερη.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γνωρίζει ότι οι επικρίσεις που δέχθηκε εμμέσως πλήν σαφώς την προηγούμενη εβδομάδα από κορυφαία στελέχη βασίζονται και στη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, εξού και η τοποθέτηση Γερουλάνου περί βελόνας που πρέπει να κινηθεί στα ποσοστά του κόμματος. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο τονίζει πού βρισκόταν το κόμμα όταν ανέλαβε την ηγεσία του και πού βρίσκεται σήμερα, δίνοντας σε κάθε ευκαιρία το μήνυμα πως για να υπάρξει «γκάζι» στα ποσοστά χρειάζεται και όλοι μαζί να δουλεύουν για τον στόχο.

Στο στόχαστρο του Νίκου Ανδρουλάκη μπαίνει ακόμα μια φορά το Μέγαρο Μαξίμου, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πιο στενοί του συνεργάτες. «Είναι προφανές ότι στο Μέγαρο Μαξίμου γνώριζαν εδώ και πολλά χρόνια τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ», δήλωσε χαρακτηριστικά δείχνοντας προς αυτή την κατεύθυνση ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης. Πλέον στο μικροσκόπιο της Χαριλάου Τρικούπη μπαίνουν όλες οι δηλώσεις που έχουν γίνει από γαλάζια στελέχη και συγκλίνουν στην οπτική ότι στο Μαξίμου γνώριζαν ποιοι εμπλέκονταν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν «σκάσει». Με το ασφυκτικό πρέσιγκ στην κυβέρνηση σε συνδυασμό με την προβολή των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία στην Χαριλάου Τρικούπη περιμένουν να δουν τα πρώτα θετικά σημάδια στις μετρήσεις.

Στην δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο 0.8 της μονάδας σε σχέση με την τελευταία μέτρηση της εταιρείας τον Ιούνιο στην πρόθεση ψήφου, αντίστοιχη άνοδο είχε και στην τελευταία δημοσκόπηση της GPO για το Star. Αν αυτή η τάση δώσει δεύτερη μονάδα ανόδου το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορούν τα ηγετικά στελέχη του κόμματος να αναφέρονται σε σταδιακή αποδοχή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, όσο αυτό φτάνει στην κοινωνία χωρίς να επισκιάζεται από εσωκομματικές παραφωνίες.

Μέχρι τότε οι συνεντεύξεις τύπου θα συνεχιστούν, όπως και οι περιοδείες του Νίκου Ανδρουλάκη με στόχο σύντομα να οριστεί το συνέδριο του κόμματος. Στις διεργασίες που γίνονται μέσω Ινστιτούτων όπως αυτό της Λούκας Κατσέλη και αφορούν την κεντροαριστερά, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα κρατά την πόρτα κλειστή μιλώντας διαρκώς για την αυτόνομη πορεία και τον στόχο του δικού του κόμματος.

Άλλωστε ούτε ο ίδιος, ούτε στενοί του συνεργάτες θεωρούν ότι θα βγει λευκός καπνός μεταξύ κομματιών που όπως λένε προέρχονται από διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και παρουσιάζονται ως ξεχωριστές κινήσεις και κόμματα. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουν και τα σενάρια για τον Αλέξη Τσίπρα που όπως εκτιμούν δεν έχει δημοσκοπικό αέρα στα πανιά του. Αρχές Δεκεμβρίου που αναμένεται η έκδοση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού και θα έχει ξανά μεγάλη κινητικότητα, θα ζυγίσουν πάλι την δυναμική του.

