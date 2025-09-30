Πιο… metal δεν γίνεται: Οι Judas Priest ηχογράφησαν – για καλό σκοπό – το «War Pigs» με τον Ozzy λίγο πριν πεθάνει (Video)

Δύο κολοσσοί του heavy metal, οι Judas Priest και ο αείμνηστος Ozzy Osbourne ηχογράφησαν το ιστορικό αντιπολεμικό τραγούδι «War Pigs» των Black Sabbath, λίγο πριν ο «Πρίγκιπας του Σκότους»… αναχωρίσει για τη «μεγάλη συναυλία στον ουρανό».

Μιλώντας για την ιστορική συνεργασία – κατά πάσα πιθανότητα είναι η τελευταία ηχογράφηση του Ozzy πριν πεθάνει στις 22 Ιουλίου – ο τραγουδιστής των Judas Priest, Rob Halford δήλωσε ότι «η Sharon Osbourne (σ.σ. σύζυγος του εκλιπόντος) μου πρότεινε αυτή την ιδέα και μου είπε “μου αρέσει πολύ η εκδοχή σου για το War Pigs. Υπάρχει τρόπος να φέρουμε τον Ozzy;”. Εγώ απάντησα: “Εμένα ρωτάς; Αυτό θα γίνει!”». Προσέθεσε, δε, ότι «όταν ακούς το War Pigs στην εκδοχή των Priest με τον Ozzy να τραγουδάει σε αυτό το κομμάτι, είναι πραγματικά κάτι πολύ ξεχωριστό».

Όσον αφορά στην ηχογράφηση, ο Halford την περιέγραψε ως εξής: «Λοιπόν, έχεις τον Ozzy να τραγουδάει έναν στίχο και μετά εγώ τραγουδάω έναν στίχο και ο Ozzy τραγουδάει έναν στίχο και εγώ τραγουδάω έναν στίχο. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που μπόρεσα να κάνω ντουέτο με τον Ozzy και είμαι τόσο αιώνια ευγνώμων και ευλογημένος που μπόρεσα να το κάνω αυτό».

Όλα τα έσοδα από τη νέα διασκευή του «War Pigs» θα διατεθούν στα φιλανθρωπικά ιδρύματα Cure Parkinson’s και The Glenn Tipton Parkinson’s Foundation. Ο Ozzy διαγνώστηκε με νόσο Πάρκινσον το 2019 και ο κιθαρίστας των Priest, Glenn Tipton, διαγνώστηκε με την ασθένεια το 2008. Οι Priest ξεκίνησαν το The Glenn Tipton Parkinson’s Foundation προς τιμήν του το 2018. Λόγω της πάθησής του, ο Tipton έχει αποσυρθεί από τις περιοδείες, αλλά έχει κάνει εμφανίσεις στα encore αρκετών από τις συναυλίες των Judas Priest.

