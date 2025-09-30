search
30.09.2025
30.09.2025

Ρεκόρ εισιτηρίων κατέρριψε ο Ζακ Μπράιαν με συναυλία του στις ΗΠΑ

Ο Ζακ Μπράιαν κατέρριψε το ρεκόρ του μεγαλύτερου κοινού με εισιτήρια σε συναυλία στην ιστορία των ΗΠΑ, καθώς έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο Στάδιο Μίσιγκαν στο Αν Άρμπορ.

Σύμφωνα με την εταιρεία διοργάνωσης AEG Presents, η συναυλία του 29χρονου τραγουδιστή στις 27 Σεπτεμβρίου συγκέντρωσε 112.408 θεατές.

Το ρεκόρ κατείχε προηγουμένως ένας άλλος καλλιτέχνης της κάντρι, ο Τζορτζ Στρέιτ, ο οποίος εμφανίστηκε σε κοινό 110.905 ατόμων στο Τέξας πέρυσι. Πριν από αυτό, το ρεκόρ κατείχαν για αρκετές δεκαετίες οι Grateful Dead, αφού έδωσαν συναυλία σε κοινό 107.019 ατόμων στο Νιου Τζέρσεϊ, το 1977.

Στις ΗΠΑ έχουν διοργανωθεί συναυλίες που έχουν προσελκύσει μεγαλύτερο κοινό, όπως μια παράσταση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης στο Σέντραλ Παρκ το 1986, την οποία παρακολούθησαν περίπου 800.000 θεατές και το Live 8 στη Φιλαδέλφεια το 2005, το οποίο συγκέντρωσε περίπου ένα εκατομμύριο θεατές, αλλά ήταν δωρεάν και χωρίς εισιτήρια.

Το Στάδιο του Μίσιγκαν είναι το μεγαλύτερο στις ΗΠΑ και φιλοξενεί την ομάδα κολεγιακού ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου της πολιτείας. Είναι γνωστό ως «Το Μεγάλο Σπίτι».

Σύμφωνα με το Variety στη συναυλία καταρρίφθηκε ένα ακόμη ρεκόρ, συγκεκριμένα της πώλησης του μεγαλύτερου αριθμού εμπορευμάτων σε μία μόνο βραδιά, με έσοδα 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μπράιαν συνοδευόταν από τον ειδικό προσκεκλημένο Τζον Μάγιερ και υποστηρίχθηκε από τον Ράιαν Μπίνγκαμ, τους The Texas Gentlemen και τον Τζόσουα Σλόουν.

