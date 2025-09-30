search
30.09.2025
BUSINESS

30.09.2025 08:10

Qualco: Ισχυρή άνοδο εσόδων και κερδοφορίας στο Α’ εξάμηνο 2025

Αύξηση εσόδων 18% και προσαρμοσμένα EBITDA 31% ανακοίνωσε η Qualco για το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενισχύοντας τη διεθνοποίηση και τις στρατηγικές εξαγορές της μετά την επιτυχημένη IPO. Τα συνολικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 89 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA έφτασαν τα 13 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της αρχικής δημόσιας προσφοράς. Το περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκε στο 21%, υπερβαίνοντας τον στόχο του 20% που είχε τεθεί στις εκτιμήσεις της IPO.

Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτέλεσε κομβικό σημείο, με υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς πέντε φορές και προσέλκυση ισχυρών εγχώριων και διεθνών θεσμικών επενδυτών. Παράλληλα, η Qualco απέκτησε 11 νέους μεγάλους πελάτες, επεκτείνοντας τη δραστηριότητα σε επτά χώρες εκτός Ελλάδας, ενώ προχώρησε σε σημαντικές εξαγορές, μεταξύ των οποίων η πλήρης απόκτηση της Empedus και η αύξηση συμμετοχής σε Cenobe και Indice.

Ο νέος κλάδος ICT (Quento) εξασφάλισε ήδη συμβόλαια με θεσμικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία ενίσχυσε τη ρευστότητά της με τα καθαρά έσοδα της IPO ύψους 47 εκατ. ευρώ, επενδύοντας το 22% των κεφαλαίων εντός δύο μηνών. Το μέσο κόστος δανεισμού μειώθηκε στο 4%, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν σημαντικά.

Η Qualco παραμένει προσηλωμένη σε τέσσερις βασικούς άξονες: οργανική ανάπτυξη και γεωγραφική επέκταση, διεθνοποίηση σε αγορές υψηλού δυναμικού στην περιοχή EMEA, συγχωνεύσεις και εξαγορές για ενίσχυση του χαρτοφυλακίου λύσεων, και τεχνολογική καινοτομία με έμφαση σε ESG, ανθρώπινο δυναμικό και βιωσιμότητα. Η διαφοροποίηση της πελατειακής βάσης μειώνει την εξάρτηση από τον τομέα ενέργειας και ενισχύει τη σταθερότητα κερδοφορίας.

