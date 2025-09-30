Στο δρόμο για την Βουλή το πακέτο της ΔΕΘ – τι προβλέπει, για μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και ΕΝΦΙΑ

Το πακέτο οικονομικών και φορολογικών μέτρων που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αναμένεται να εγκριθεί σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες ημέρες. Στόχος των μέτρων είναι η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά, τους νέους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες, ενώ περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις για την περιφέρεια και τις ακριτικές περιοχές. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 2,7 δισ. ευρώ για το 2026, με επιπλέον 700 εκατ. ευρώ το 2027 από πρόσθετες παρεμβάσεις.

Τα μέτρα προγραμματίζεται να αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2026, με θεωρητική ανακούφιση για πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Το πακέτο περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις, στοχευμένες παρεμβάσεις σε ειδικά μισθολόγια, μέτρα για τη στέγαση, καθώς και κίνητρα για επαγγελματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς και νησιά.

Στον τομέα των εισοδημάτων, ο συντελεστής φόρου για εισοδήματα 10.000–20.000 ευρώ μειώνεται στο 20% για άτομα χωρίς παιδιά, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες μπορεί να φτάνει στο 0%. Παράλληλα, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ. Οι αλλαγές στοχεύουν θεωρητικά στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης, αλλά παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό θα επηρεάσουν πραγματικά όλες τις εισοδηματικές ομάδες.

Στον τομέα των ακινήτων και των ενοικίων, προβλέπεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000–24.000 ευρώ. Τροποποιείται η τριετής φοροαπαλλαγή για την επαναφορά κλειστών κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση, ενώ ειδικές προβλέψεις ισχύουν για εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και ένστολους, με εφαρμογή και για εξαμηνιαία συμβόλαια. Επιπλέον, το επιλέξιμο εμβαδόν για πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 20 τ.μ. ανά πρόσθετο παιδί.

Ο ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους καταργείται σταδιακά, με μείωση 50% το 2026 και πλήρη απαλλαγή το 2027. Ισχύουν επίσης ειδικές προβλέψεις για ακριτικές περιοχές και νησιά, με στόχο την ενίσχυση της παραμονής και της εγκατάστασης κατοίκων.

Στα μισθολόγια και τις συντάξεις, αναμορφώνονται ειδικά μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, αυξάνονται οι αποδοχές οπλιτών και αναγνωρίζονται πενταετείς κύκλοι σπουδών ως integrated master. Η προσωπική διαφορά για συνταξιούχους καταργείται σε δύο φάσεις, ενώ συνεχίζεται η ετήσια ενίσχυση 250 ευρώ με εισοδηματικά κριτήρια. Αν και οι αλλαγές αυτές προορίζονται να βελτιώσουν τα εισοδήματα συγκεκριμένων κατηγοριών, δεν υπάρχει σαφής εκτίμηση για τον μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό αντίκτυπο.

Στον τομέα της στέγασης, παρατείνονται οι περιορισμοί για νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε κεντρικά δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και επεκτείνεται η απαλλαγή φόρου για κενά ακίνητα που θα μισθωθούν. Επιπλέον, προωθείται η ανέγερση 2.000 διαμερισμάτων σε πρώην στρατόπεδα με κοινωνικά κριτήρια, ενώ υλοποιείται πρόγραμμα αναβάθμισης σχολικών μονάδων συνολικού ύψους 650 εκατ. ευρώ. Η πρακτική εφαρμογή και ο χρόνος ολοκλήρωσης αυτών των μέτρων παραμένουν ασαφείς.

Το συνολικό δημοσιονομικό όφελος για το 2026 εκτιμάται σε 2,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,76 δισ. αφορούν νέες παρεμβάσεις. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει δημοσιονομικό χώρο από την υπεραπόδοση του 2024 και μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, ενώ διατηρεί σταθερό το πλαίσιο για τις αμυντικές δαπάνες. Παρά τα στοιχεία αυτά, παραμένουν ερωτήματα για την εφαρμοσιμότητα των μέτρων, την κατανομή τους μεταξύ διαφορετικών εισοδηματικών ομάδων και την πραγματική αποτελεσματικότητα στην ενίσχυση της οικονομίας και της περιφέρειας.

Συνολικά, το πακέτο συνδυάζει φορολογικές ελαφρύνσεις, κοινωνικά και περιφερειακά μέτρα, αφήνοντας όμως ανοικτά ερωτήματα για την εφαρμογή, την ισοκατανομή των ωφελημάτων και την επίδραση στην πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών.

