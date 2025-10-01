Αυτόματη συμπλήρωση και πληρωμή ΦΠΑ μειώνει καθυστερήσεις αλλά επιβαρύνει ρευστότητα και διοικητικό φόρτο επιχειρήσεων

Το φιλόδοξο σχέδιο για αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης, υποβολής και άμεσης πληρωμής του ΦΠΑ προχωρά σταδιακά, παρουσιάζοντας αυξημένη αποτελεσματικότητα για το Δημόσιο, αλλά ταυτόχρονα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα, χωρισμένο σε τρεις φάσεις – επέκταση της μηνιαίας υποβολής, αυτόματη συμπλήρωση των δηλώσεων και άμεση απόδοση του φόρου με κάθε συναλλαγή – υπόσχεται ταχύτητα και διαφάνεια, όμως μειώνει σημαντικά την ευελιξία των φορολογούμενων και περιορίζει τη διαχείριση των ταμειακών ροών.

Από σήμερα 1η Οκτωβρίου, η μηνιαία υποβολή ΦΠΑ επεκτείνεται σε περισσότερες επιχειρήσεις. Οι εταιρείες που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους από τον Απρίλιο 2025 υποχρεούνται ήδη σε μηνιαία υποβολή, ανεξαρτήτως λογιστικού συστήματος, όπως ισχύει και για όσες άνοιξαν μεταξύ Ιανουαρίου 2024 και Μαρτίου 2025. Οι παλαιότεροι επαγγελματίες μπορούν προαιρετικά να μεταβούν στο μηνιαίο καθεστώς, με υποχρεωτική παραμονή για 12 έως 24 μήνες πριν επιστρέψουν στην τριμηνιαία υποβολή. Αν και η κίνηση αυτή στοχεύει σε καλύτερο έλεγχο, για πολλές μικρές επιχειρήσεις σημαίνει επιπλέον διοικητικό φόρτο και αυξημένες υποχρεώσεις.

Σήμερα, οι δηλώσεις ΦΠΑ προσυμπληρώνονται μέσω του myDATA, αλλά απαιτείται η τελική επιβεβαίωση από τον υπόχρεο. Στο νέο μοντέλο, οι δηλώσεις θα υποβάλλονται αυτόματα, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα παρέμβασης του φορολογούμενου. Το μέτρο μειώνει τις καθυστερήσεις, αλλά μετατρέπει τον επαγγελματία σε παθητικό αποδέκτη των υπολογισμών, αυξάνοντας τον κίνδυνο σφαλμάτων που μπορεί να απαιτούν διορθώσεις εκ των υστέρων.

Αυτόματη πληρωμή του φόρου

Το πιο απαιτητικό και αμφιλεγόμενο στάδιο είναι η πλήρης αυτοματοποίηση της πληρωμής του ΦΠΑ με κάθε συναλλαγή. Ο φόρος αποδίδεται αμέσως στο Δημόσιο, ενώ στον λογαριασμό του επαγγελματία κατατίθεται μόνο το καθαρό έσοδο. Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει απώλεια κεφαλαίου κίνησης, αφού δεν μπορούν πλέον να αξιοποιούν προσωρινά τον εισπραττόμενο φόρο για τη ρευστότητά τους. Πρόκειται για μια σημαντική πρόκληση, ιδίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που στηρίζονται σε αυτές τις προσωρινές ρευστοποιήσεις.

Η πλήρης εφαρμογή απαιτεί αναβάθμιση συστημάτων πληρωμής και προσαρμογές σε POS και ταμειακές μηχανές. Αν και οι νέες ταμειακές υποστηρίζουν ήδη την τεχνολογία, η πιλοτική εφαρμογή ξεκινά από παροχείς υπηρεσιών, όπου η διαδικασία θεωρείται πιο εύκολη, ενώ σε άλλους κλάδους αναμένονται σημαντικά τεχνικά και διοικητικά εμπόδια.

Το σχέδιο αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την εισπραξιμότητα για το Δημόσιο, υπόσχεται διαφάνεια και ταχύτητα, αλλά για τις επιχειρήσεις φέρνει νέες υποχρεώσεις, περιορίζει την ευελιξία και δυσκολεύει τη διαχείριση ταμειακών ροών. Ο ψηφιακός ΦΠΑ μπορεί να θεωρηθεί ένα βήμα προς τη σύγχρονη διαχείριση φόρων, όμως η πλήρης ωφέλεια για τους φορολογούμενους παραμένει αμφισβητούμενη, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις που καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα σύστημα με περιορισμένη δυνατότητα ελέγχου και αυξημένο διοικητικό φόρτο.

