Μπόνους για ηλεκτρονικές δαπάνες με πλαφόν και περιορισμούς που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του μέτρου

Με νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το υπουργείο Οικονομικών επεκτείνει για το 2026 το καθεστώς των εκπτώσεων φόρου που συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών. Επισήμως, στόχος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και η διάδοση των ψηφιακών συναλλαγών. Στην πράξη, όμως, οι πολίτες καλούνται να δαπανούν ηλεκτρονικά για να εξασφαλίσουν μια ελάφρυνση που σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται μάλλον περιορισμένη.

Η βασική πρόβλεψη παραμένει ίδια: το 30% των πληρωμών προς συγκεκριμένους επαγγελματίες – όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, δικηγόροι, φωτογράφοι, κομμωτήρια, γυμναστήρια, σχολές χορού και άλλες υπηρεσίες – αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, με ανώτατο όριο τις 5.000 ευρώ. Ένας φορολογούμενος που ξοδεύει 5.000 ευρώ σε τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να μειώσει το εισόδημά του κατά 1.500 ευρώ, ενώ για 10.000 ευρώ η μείωση φτάνει στα 3.000 ευρώ και για 15.000 στα 4.500 ευρώ. Όποιος όμως δαπανήσει 20.000 ευρώ δεν θα έχει το αντίστοιχο όφελος (6.000 ευρώ), αλλά θα «κοπεί» στο πλαφόν των 5.000.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί το πραγματικό εισόδημα. Έτσι, ένας πολίτης με εισόδημα 4.500 ευρώ δεν θα μπορέσει να αξιοποιήσει όλο το όφελος που δικαιούται από τις δαπάνες του, καθώς το ανώτατο όριο προσαρμόζεται αυτόματα στο δηλωθέν εισόδημα. Στην πράξη, οι χαμηλόμισθοι και οι συνταξιούχοι που υποτίθεται ότι χρειάζονται μεγαλύτερη ανακούφιση είναι εκείνοι που τελικά επωφελούνται λιγότερο.

Παράλληλα, οι δαπάνες που «μετράνε» είναι περιορισμένες σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Ο κατάλογος είναι μακρύς – από τεχνικές εργασίες όπως μόνωση, σοβάτισμα, τοποθέτηση πλακιδίων, έως προσωπικές υπηρεσίες όπως κομμωτήρια, μασάζ και παιδική φροντίδα. Στόχος είναι να μπει φρένο στη φοροδιαφυγή σε κλάδους που παραδοσιακά λειτουργούν με μετρητά. Ωστόσο, για τον μέσο φορολογούμενο που οι βασικές του δαπάνες αφορούν σούπερ μάρκετ, καύσιμα και λογαριασμούς, τα μέτρα δεν έχουν πρακτική αξία.

Συνεχίζεται και η ειδική πρόβλεψη για τις ιατρικές δαπάνες, οι οποίες μετρούν διπλά εφόσον πληρωθούν με ηλεκτρονικά μέσα. Θεωρητικά, αυτό διευκολύνει την κάλυψη του 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές αποδείξεις. Στην πράξη, όμως, η επίδραση στον τελικό φόρο είναι μικρή. Ένα ραντεβού 100 ευρώ καταγράφεται ως 200 ευρώ, αλλά ελάχιστοι φορολογούμενοι θα δουν ουσιαστική μείωση στον φόρο τους λόγω αυτής της διάταξης.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει τις παρεμβάσεις αυτές ως διπλό όφελος: περισσότερη διαφάνεια στην αγορά και φορολογικά κίνητρα για τους πολίτες. Από την άλλη πλευρά, όμως, πολλοί αναλυτές σημειώνουν ότι η πραγματική στόχευση είναι κυρίως ελεγκτική, αφού τα ηλεκτρονικά ίχνη διευκολύνουν τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής. Για τον μέσο πολίτη, η φορολογική «ανταμοιβή» είναι συχνά κατώτερη των προσδοκιών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώνεται λόγω ακρίβειας και υψηλών τιμών στην ενέργεια και τα βασικά αγαθά.

Διαβάστε επίσης

Οι Έλληνες νέοι… κολλημένοι στο πατρικό, ανάμεσα σε οικονομική ασφυξία και υπερβολικά ενοίκια

Γεφύρι της Άρτας ο Φορέας της Πρώτης Κατοικίας ανάμεσα σε υποσχέσεις και γραφειοκρατία

Καλπάζουν οι τιμες πώλησης ακινήτων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – οι προπωλήσεις ανέρχονται στα 1,2 δισ. έως τώρα