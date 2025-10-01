Μπορεί ο Μυλωνάκης να είναι… προανάκρουσμα ανασχηματισμού;

Όπως είναι γνωστό, μετά από μεγάλο διάστημα… φυγομαχίας από την κυβέρνηση και τη ΝΔ, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, έθεσε εαυτόν στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εξέλιξη αυτή – πέραν της προφανούς της σημασίας για τις εργασίες της επιτροπής – αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Γ. Μυλωνάκης γίνεται το πρώτο στέλεχος της, ας πούμε, στενής ομάδας του Μεγάρου Μαξίμου που υποχρεώνεται να καταθέσει σε έρευνα της Βουλής για σκανδαλώδη υπόθεση που αφορά (και) στην κυβέρνηση.

Κάποιοι πιο… πονηρεμένοι από τη στήλη, προβολικά θεωρούν ότι η κίνηση αυτή ίσως σηματοδοτεί ευρύτερες αλλαγές – και στο Μαξίμου και στην κυβέρνηση. Λένε, λοιπόν, αυτοί οι… πονηρεμένοι ότι θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορεί να εξετάζει το ενδεχόμενο ανασχηματισμού που θα περιλάβει και στενούς συνεργάτες του, καθώς υπάρχει κόσμος που εκτιμά ότι υπάρχουν δυσλειτουργίες στο πρωθυπουργικό επιτελείο.

Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει οι αναφορές σε ενδεχόμενο «εκλογικού» ανασχηματισμού, με το σχήμα που θα προκύψει από αυτόν να πηγαίνει μέχρι τις κάλπες. Από την άλλη, βέβαια, είναι γνωστή η… απέχθεια Μητσοτάκη σε μεγάλες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, οπότε καλό είναι οι πληροφορίες/εκτιμήσεις/φήμες αυτού του τύπου να λαμβάνονται υπόψη με μια… πρέζα επιφύλαξης…

