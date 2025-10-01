search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 13:57
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

01.10.2025 13:16

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Κουτσούμπας: «Όλος ο ελληνικός λαός είναι μαζί σου» (photos)

01.10.2025 13:16
Τη στήριξή του στον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι, πατέρα του Ντένις Ρούτσι, δολοφονημένου στα Τέμπη, εξέφρασε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Όταν η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση που ξεκίνησε από τα Προπύλαια έφτασε στο Σύνταγμα, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ κατευθύνθηκε στο σημείο όπου πραγματοποιεί απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, όπου συναντήθηκε με την Ελένη Βασάρα, γραμματέα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, τον Γιώργο Τσακλίδη και άλλους συγγενείς των θυμάτων, και έγραψε το ακόλουθο μήνυμα στο βιβλίο αλληλεγγύης:

«Στον αγωνιστή πατέρα Πάνο Ρούτσι, με ευχές για δύναμη!

Είμαστε μαζί σου! Όλος ο ελληνικός λαός είναι μαζί σου. Μέχρι την τελική δικαίωση! Μέχρι να καθίσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί.

Για να μην έχουμε ξανά τέτοια εγκλήματα! Με εκτίμηση και αλληλεγγύη».

Στη συνέχεια, ο κ. Κουτσούμπας δήλωσε: «Αυτές οι ώρες δεν είναι για λόγια. Είναι ώρες αγώνα, αλληλεγγύης σε όλους τους εργαζόμενους που αυτήν τη μέρα είναι σε απεργία, αλλά και αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, σε όλους τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Από την πρώτη μέρα είμαστε μαζί τους, θα είμαστε μέχρι τέλους μαζί τους, για να κάτσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί, για να υπάρξει η τελική δικαίωση».

1 / 3