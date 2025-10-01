search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

01.10.2025 11:24

Το Facebook της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα «παγώνει» λόγω shutdown

US EMBASSY NEW

Το shutdown στις ΗΠΑ επηρέασε και την… αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα – ενώ ακόμα δεν έχει φτάσει στην Αθήνα η νεα πρέσβης Κιμπερλι Γκιλφόιλ – και μάλιστα έσπευσε να κάνει τη σχετική ενημέρωση.

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα ανακοίνωσε λοιπόν ότι ο λογαριασμός της στο Facebook «παγώνει», λόγω του shutdown που μπήκαν επίσημα οι ΗΠΑ τα μεσάνυχτα της Τρίτης (7 το πρωί της Τετάρτης 01.10.2025 ώρα Ελλάδος) καθώς δεν υπήρξε κάποια συμφωνία ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς προκειμένου αυτό να αποφευχθεί.

Όπως ανακοινώθηκε από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο λογαριασμός της στο Facebook, δεν θα ενημερώνεται τακτικά μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυβερνητικής λειτουργίας (σσ. shutdown).

Εξαίρεση θα αποτελούν μόνο οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με ζητήματα προστασίας και ασφάλειας, οι οποίες θα συνεχίσουν να δημοσιεύονται.

«Λόγω της διακοπής χρηματοδότησης και παύσης λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, αυτός ο λογαριασμός Facebook δεν θα ενημερώνεται τακτικά μέχρι την πλήρη επανέναρξη των λειτουργιών, με εξαίρεση την επείγουσα πληροφόρηση για θέματα προστασίας και ασφάλειας.

Οι προγραμματισμένες υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων και θεωρήσεων εισόδου στις Η.Π.Α. (βίζα) θα συνεχίσουν να λειτουργούν τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στις Πρεσβείες και τα Προξενεία των Η.Π.Α. στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής χρηματοδότησης της αμερικανικής κυβέρνησης, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Ο λογαριασμός αυτός δεν θα ενημερώνεται έως την πλήρη αποκατάσταση των λειτουργιών, με μόνη εξαίρεση τις επείγουσες ανακοινώσεις που αφορούν την ασφάλεια και προστασία. Για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο travel.state.gov». 

