search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 11:36
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2025 10:20

Champions League: Δύσκολη αποστολή για τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ

01.10.2025 10:20
olympiakos-fotografisi

Ο Ολυμπιακός στην δεύτερη αγωνιστική του Champions League έχει μία αρκετά δύσκολη αποστολή.

Αν και η παράδοσή του κόντρα στην Αρσεναλ είναι θετική, ένα τέτοιο παιχνίδι στο Λονδίνο, μόνο εύκολο δεν είναι. Και για τον Ολυμπιακό που γκέλαρε στη πρεμιέρα απέναντι στον πιο βατό αντίπαλο που είχε στις 8 αγωνιστικές της League Phase, χρειάζεται και τους εκτός έδρας βαθμούς.

Το παιχνίδι στην Αρσεναλ, δεδομένου ότι την 3η αγωνιστική παίζει στην έδρα της Μπαρτσελόνα, είναι κομβικό για να μην τα βρει σκούρα στη συνέχεια, καθώς θέλει να μπει στην 24αδα και να προχωρήσει στην επόμενη φάση.

Οι «κανονιέρηδες» είναι σε καλή κατάσταση και στην πρεμιέρα κέρδισαν μέσα στο Μπιλμπάο με 2-0. Είναι αήττητη για 13 σερί εντός έδρας παιχνίδια στην Ευρώπη, από τα οποία στα 10 δεν έχει δεχτεί τέρμα.

Επιπλέον, η ομάδα του Πειραιά τρέχει ένα αρνητικό σερί 10 συνεχόμενων ηττών εκτός έδρας σε αυτό το στάδιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από τότε που κέρδισε τελευταία φορά αγώνα της φάσης των ομίλων στο Champions League μακριά από το «Γ. Καραϊσκάκης», εναντίον της Ντιναμό Ζάγκρεμπ τον Οκτώβριο του 2015.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ.

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Όντεγκααρντ, Θουμπιμέντι, Μερίνο, Σάκα, Γκιοκέρες, Μαρτινέλι

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Ο Ολυμπιακός το έκανε ντέρμπι αλλά στο τέλος απέδρασε με το διπλό από τη Βιτόρια, 102-96 την Μπασκόνια

Ιστορική συμφωνία της ΕΡΤ με την ΕΟΕ – Θα μεταδίδονται τηλεοπτικά όλα τα ολυμπιακά αθλήματα

Ολυμπιακός: Εκτός με Άρσεναλ ο Ροντινέι λόγω τραυματισμού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
grigoris-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Όποιος πίνει και οδηγεί, να μπαίνει φυλακή» (Video)

tsiaras
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές ενισχύσεις: Πιστεύουμε ότι τον Νοέμβριο θα δοθεί η προκαταβολή, λέει ο Τσιάρας

oldman_knighthood_0110_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Gary Oldman: Ο διάσημος ηθοποιός έγινε Sir για την προσφορά του στον κινηματογράφο και το θέατρο (photos/video)

US EMBASSY NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το Facebook της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα «παγώνει» λόγω shutdown

bourla-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Μπουρλά – Τραμπ να μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων Pfizer στις ΗΠΑ – Και θα την… πληρώσει η Ευρώπη με αυξήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 11:35
grigoris-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Όποιος πίνει και οδηγεί, να μπαίνει φυλακή» (Video)

tsiaras
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές ενισχύσεις: Πιστεύουμε ότι τον Νοέμβριο θα δοθεί η προκαταβολή, λέει ο Τσιάρας

oldman_knighthood_0110_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Gary Oldman: Ο διάσημος ηθοποιός έγινε Sir για την προσφορά του στον κινηματογράφο και το θέατρο (photos/video)

1 / 3