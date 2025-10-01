Champions League: Δύσκολη αποστολή για τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ

Ο Ολυμπιακός στην δεύτερη αγωνιστική του Champions League έχει μία αρκετά δύσκολη αποστολή.

Αν και η παράδοσή του κόντρα στην Αρσεναλ είναι θετική, ένα τέτοιο παιχνίδι στο Λονδίνο, μόνο εύκολο δεν είναι. Και για τον Ολυμπιακό που γκέλαρε στη πρεμιέρα απέναντι στον πιο βατό αντίπαλο που είχε στις 8 αγωνιστικές της League Phase, χρειάζεται και τους εκτός έδρας βαθμούς.

Το παιχνίδι στην Αρσεναλ, δεδομένου ότι την 3η αγωνιστική παίζει στην έδρα της Μπαρτσελόνα, είναι κομβικό για να μην τα βρει σκούρα στη συνέχεια, καθώς θέλει να μπει στην 24αδα και να προχωρήσει στην επόμενη φάση.

Οι «κανονιέρηδες» είναι σε καλή κατάσταση και στην πρεμιέρα κέρδισαν μέσα στο Μπιλμπάο με 2-0. Είναι αήττητη για 13 σερί εντός έδρας παιχνίδια στην Ευρώπη, από τα οποία στα 10 δεν έχει δεχτεί τέρμα.

Επιπλέον, η ομάδα του Πειραιά τρέχει ένα αρνητικό σερί 10 συνεχόμενων ηττών εκτός έδρας σε αυτό το στάδιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από τότε που κέρδισε τελευταία φορά αγώνα της φάσης των ομίλων στο Champions League μακριά από το «Γ. Καραϊσκάκης», εναντίον της Ντιναμό Ζάγκρεμπ τον Οκτώβριο του 2015.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ.

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Όντεγκααρντ, Θουμπιμέντι, Μερίνο, Σάκα, Γκιοκέρες, Μαρτινέλι

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί

