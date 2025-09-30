Euroleague: Ο Ολυμπιακός το έκανε ντέρμπι αλλά στο τέλος απέδρασε με το διπλό από τη Βιτόρια, 102-96 την Μπασκόνια

Ιδανική πρεμιέρα στην εφετινή Euroleague για τον Ολυμπιακό, που συνδυάστηκε με μία πολύτιμη απόδραση από τη Βιτόρια!

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 102-96 της Μπασκόνια, με τον Ουόκαπ από τα 6,75 στα 40΄΄ για τη λήξη και τον Μιλουτίνοβ στα 15΄΄ να «σφραγίζουν» το τεράστιο «διπλό».

Δύο παίκτες των «ερυθρόλευκων» σημείωσαν double double, ο Σάσα Βεζένκοφ με 24 πόντους και 13 ριμπάουντ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 12 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βγήκε μπροστά σημειώνοντας 21 πόντους (2/8 τρίποντα). Ο Τάισον Ουόρντ στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleague σημείωσε 11 πόντους, τους 9 στη 2η περίοδο, όταν οι Βάσκοι κατάφεραν να επιστρέψουν στο ματς. Ο Ουόκαπ μοίρασε 8 ασίστ.

Το απίστευτο στατιστικό στοιχείο είναι οι 31/32 βολές του Ολυμπιακού. Μόνο ο Ντόρσει έχασε βολή μετρώντας 9/10!

Ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό ήταν ασταμάτητος για τους Βάσκους σημειώνοντας 23 πόντους με 5/8 τρίποντα. Ο Ντιάλο πρόσθεσε 15 και 14 ο Φόρεστ.

Ο Ολυμπιακός θα μεταβεί από τη Βιτόρια στην ισπανική πρωτεύουσα, ενόψει του αγώνα του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Πέμπτη (2/10, 21:45), για τη 2η αγωνιστική.

Δεν πήραν χρόνο συμμετοχής ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ενώ στην Αθήνα έμειναν λόγω τραυματισμού οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Ο Γκαλμπιάτι επέλεξε στην αρχική πεντάδα τους Χάουαρντ, Φόρεστ, Ντιάλο, Σεντεκέρσκις και Ντιοπ. Ένα 10-0 έκανε η ομάδα του Πειραιά με δύο εύστοχα τρίποντα του Ντόρσεϊ (12π. στο 10ο λεπτό). Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν όμως ο παίκτης που έκανε τη διαφορά, με τον Σέρβο σέντερ να μαζεύει 7 ριμπάουντ στην 1η περίοδο, διάστημα στο οποίο ο Ολυμπιακός είχε 15 ριμπάουντ και οι Βάσκοι επτά. Παρά το +15 (4-19) των Πειραιωτών, μετά την είσοδο του Σέιμπεν Λι στη θέση του Ουόκαπ και μετά από τρεις αλλαγές που έκανε ο Γκαλμπιάτι, η Μπασκόνια απάντησε με τρίποντα, αρχικά από τον Κλεμάν Φρις που με 8 διαδοχικούς πόντους μείωσε στο -7 (12-19) κι εν συνεχεία με τον Μάρκους Χάουαρντ που ευστοχώντας δύο σερί φορές έξω από τα 6.26 έφερε ξανά στο -7 (18-25) τους γηπεδούχους. Ο Πίτερς που είχε πάρει τη θέση του Βεζένκοφ έδωσε σκορ στον Ολυμπιακό (18-27), ενώ με 2/2 βολές ο Φόρεστ διαμόρφωσε το σκορ της 1ης περιόδου (20-27).

Με το 3ο εύστοχο τρίποντο του Μάρκους Χάουαρντ ξεκίνησε η 2η περίοδος (23-27) διάστημα στο οποίο η Μπασκόνια… θα κάλυπτε τη διαφορά. Ο Σέιμπεν Λι παρέμεινε στο παρκέ, με τον Ουόκαπ να παίρνει τη θέση του Ντόρσεϊ. Χολ, Ουόρντ και Λι επανέφεραν το +7 για τον Ολυμπιακό (31-37). Ο Παπανικολάου πέρασε στη θέση του Λι, ενώ με 5 σερί πόντους ο Άλεκ Πίτερς έστειλε στους +10 τη διαφορά (33-43), 4:13΄΄ πριν το ημίχρονο. Έκτοτε, η Μπασκόνια πίεσε στην άμυνα, ισορρόπησε στα ριμπάουντ (16 – 19 στο α΄ μέρος) και με σκορ από τους Λουβαβού-Καμπαρό, Φόρεστ και Ντιάλο, έκανε επιμέρους σκορ 15-6, μειώνοντας στον πόντο, 48-49, στο τέλος του α΄ μέρους. Η «ερυθρόλευκη» άμυνα ήταν αναποτελεσματική στο 2ο δεκάλεπτο, με πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού να παραμένει ο Ντόρσεϊ με 12 από την 1η περίοδο και τον Ουόρντ να έχει κρατήσει με 9 πόντους τους Πειραιώτες επιθετικά στη 2η.

Δύο άστοχα τρίποντα είχε ο Βεζένκοφ και ένα ο Φουρνιέ με την έναρξη της 3ης περιόδου. Για να ευστοχήσει έξω από τα 6.75 ο Τάντας Σεντεκέρσκις, δίνοντας για πρώτη φορά προβάδισμα (51-49) στην Μπασκόνια. Ο Βεζένκοφ θα έβγαζε από τη… δύσκολη θέση τον Ολυμπιακό, με 5 δικούς του πόντους. Μαζί με το δίποντο του Φουρνιέ, οι «ερυθρόλευκοι» ανέκτησαν την πρωτοπορία (53-56). Θ’ ακολουθούσε ένα κλειστό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να ξεφεύγει με μικρή διαφορά και η Μπασκόνια να επιστρέφει. Αρχικά, ήταν ο Ντόρσεϊ που έβγαλε ενέργεια, μετά το 58-56 από τρίποντο του Σάμανιτς, και με 6 σερί πόντους, διαμόρφωσε το 58-62. Κι ενώ ο Μιλουτίνοφ έδωσε αέρα 6 πόντων στους Πειραιώτες (58-64) ακολούθησαν ένα λάθος από τον Ντόρσεϊ και ένα από τον Βεζένκοφ (έκλεψαν αντίστοιχα Νόουελ και Φόρεστ), για να προσπεράσει ξανά η Μπασκόνια (65-64) από τρίποντο του Νόουελ και δίποντο του Σάμανιτς. Βγήκε μπροστά ο Βεζένκοφ (65-69), με τον Χολ να περνά στο παρκέ αντί του Μιλουτίνοφ. Ο Λουβαβού Καμπαρό πέτυχε 4 πόντους για την ισοφάριση της Μπασκόνια (69-69). Βεζένκοφ και Χολ έκαναν το 69-73, με τον Φουρνιέ να υποπίπτει σε 3ο φάουλ και ο Καλίφα Ντιοπ να διαμορφώνει, με 1/2 βολές το σκορ στο 30ό λεπτό (70-73).

Ασταμάτητος ο Λουβαβού-Καμπαρό σημείωσε 6 ακόμη πόντους φτάνοντας τους 23 με 5/8 τρίποντα για το 81-79. Αν και ο Γάλλος έδωσε τη θέση του στον Ντιάλο αφού υπέπεσε σε 4ο φάουλ (στον Ουόρντ), το τρίποντο του Σεντεκέρσκις διατήρησε τους Βάσκους μπροστά (84-81). Πίτερς και Ουόκαπ μπήκαν αντί των Βεζένκοφ και Λι, ενώ σε 3ο φάουλ υπέπεσε ο Ντιοπ και έδωσε τη θέση του στον Σάμανιτς. Ο Ολυμπιακός μείωσε στον πόντο (84-83) με 2/2 βολές του Χολ. Πίτερς και Ντόρσεϊ αστόχησαν, ο Ντιάλο έκανε το 87-83 με δίποντο και βολή, για να επιστρέψουν στο παρκέ οι Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ. Οι Πειραιώτες ισοφάρισαν σε 87-87 με 4/4 βολές (από 2 ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ), για να ευστοχήσει σε τρίποντο ο Χάουαρντ (90-87), 3:32΄΄ πριν τη λήξη. Κι ο Εβάν Φουρνιέ… το πήρε προσωπικά για να δώσει προβάδισμα, χάρη σε 4 σερί πόντους στον Ολυμπιακό (90-91), με 2:42΄΄ ν’ απομένουν. Ο Σεντεκέρσκις με λέι απ νίκησε την άμυνα των Πειραιωτών (92-91), αλλά μετά το άστοχο τρίποντο του Φουρνιέ, ο Μιλουτίνοφ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, κέρδισε το φάουλ και απάντησε με 2/2 βολές (92-93). Και ο Βεζένκοφ, μετά από λάθος των Ισπανών, με… κρύο αίμα δοκίμασε έξω από τη γραμμή του τριπόντου και ήταν εύστοχος (92-96). Απέμεναν 1:29΄΄ και ο Χάουαρντ πήρε τη θέση του Σεντεκέρσκις με εντολή για μακρινά σουτ από τον Ιταλό τεχνικό ττης Μπασκόνια. Ο Ντιάλο, όμως από μέσα στη ρακέτα, μείωσε σε 94-96. Θα ήταν η σειρά του Ουόκαπ να ευστοχήσει σε τρίποντο (94-99) στα 40΄΄. Ο Μιλουτίνοφ έστειλε με φάουλ τον Φόρεστ στη γραμμή των βολών (96-99) και απέμεναν 29 δεύτερα για το τέλος. Η άμυνα της Μπασκόνια έκλεισε πάνω στον χειριστή Φουρνιέ, με τον Γάλλο να βρίσκει με μία απίστευτη πάσα μόνο του στη ρακέτα τον Μιλουτίνοφ και ο Σέρβος να καρφώνει εμφατικά για το 96-101, στα 15΄΄. Ο Φόρεστ έκανε φάουλ στον Ντόρσεϊ κι εκείνος με 1/2 βολές διαμόρφωσε το τελικό 96-102.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 48-49, 70-73, 96-102

Διαιτητές: Λότερμοζερ (Γερμανία), Νέντοβιτς (Σλοβενία), Κοβάλσκι (Πολωνία)

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Πάολο Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 12 (4), Νόουελ 6 (1), Βίγιαρ, Ντιάλο 15, Σεντεκέρσκις 8 (2), Λουβαβού-Καμπαρό 23 (5), Σπανιόλο, Φόρεστ 14, Ντιοπ 3, Φρις 8 (2), Γιοκσίμοβιτς, Σάμανιτς 7 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5 (1), Ουόρντ 11 (1), Λι 4, Βεζένκοφ 24 (2), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 21 (2), Πίτερς 7 (1), Μιλουτίνοφ 12, Χολ 8, Φουρνιέ 10

