Euroleague: Ο Παναθηναϊκός έπαιξε όσο χρειαζόταν για να μπει με το… δεξί στη φετινή διοργάνωση, 87-79 την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός… παραμέρισε τις αδυναμίες που παρουσίασε στο επιθετικό ριμπάουντ και στο τρίποντο (5/15), όπως και το άγχος της πρεμιέρας και μπήκε με το… δεξί στην εφετινή Euroleague.

Οι «πράσινοι» πήραν μία επαγγελματική νίκη με 87-79 επί της Μπάγερν Μονάχου στο Telekom Center Athens, στην πρεμιέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με σταθερή αξία τον Κέντρικ Ναν (21π.) και άξιους συμπαραστάτες τους Νίκο Ρογκαβόπουλο (15π.), Ομέρ Γιούρτσεβεν (14π.).

Παρά τη νευρικότητα του πρώτου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός κατάφερε από την τρίτη περίοδο να βρει ρυθμό στην επίθεση, μέσα από τις ελάχιστες αλλά πολύτιμες άμυνες που έβγαλε σε αυτό το διάστημα οικοδομώντας σταδιακά μία διαφορά ασφαλείας, την οποία εκτόξευσε για πρώτη φορά στο +12 στο 33΄ (77-65), μετά από τρίποντο του Κώστα Σλούκα, μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Από την Μπάγερν των 13 λαθών ξεχώρισαν οι Ξαβιέ Ράταν-Μέις (18π.) και Αϊζάια Μάικ (18π.).

Το ματς

Τα ριμπάουντ και τα κενά στην άμυνα, που δεν μπόρεσαν να περιορίσουν τα πικ εν ρολ της Μπάγερν, αποτέλεσαν «πληγή» για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο αναγνωριστικό δεκάλεπτο. Οι «πράσινοι», ωστόσο, έδειξαν διάρκεια στην επίθεση και ακόμη κι όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ με -4 (4-8), βρήκαν δια χειρός Ρογκαβόπουλου το μακρινό σουτ για το ροκάνισμα της διαφοράς, αλλά και το… προσπέρασμα από τις ενέργειες του Ναν και τις βολές, που τους επέτρεψαν να κλείσουν την περίοδο στο +1 (23-22). Σε αυτό το διάστημα σημειώθηκε και επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις στην αγωνιστική δράση μετά από περίπου ένα χρόνο, εν μέσω αποθέωσης από τους φιλάθλους του «τριφυλλιού».

Τα επιθετικά ριμπάουντ συνέχισαν να προβληματίζουν τους «πράσινους», οι οποίοι αδυνατούσαν να δέσουν την άμυνα , αλλά με τον Ναν να παραμένει «ζεστός» και τον Γιούρτσεβεν να δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να οικοδομήσει διαφορά και το πέτυχε. Μάλιστα με τον Σαμοντούροβ να μπαίνει στην εξίσωση με προσφορά και στις δύο άκρες του παρκέ και τον Ρογκαβόπουλο να συνδέεται από τα 6,75, το «τριφύλλι» ξέφυγε με +5 (40-35) στο 17΄, με τους Ναν και Γιούρτσεβεν να παίρνουν τη σκυτάλη και να στέλνουν τον Παναθηναϊκό στα αποδυτήρια στο +6 (47-41).

Με τον Ράταν-Μέις να βρίσκει στόχο από τα 6,75 και τον Μάικ να ολοκληρώνει ένα σερί 0-5, η Μπάγερν βρέθηκε και πάλι σε απόσταση αναπνοής (47-46), αλλά μέχρι εκεί… Ο Γκραντ είχε την απάντηση από την περιφέρεια, ο Χολμς δε λάθεψε στις βολές και με τον Αμερικανό γκαρντ να φτάνει τους 5 προσωπικούς πόντους, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε και πάλι με 54-48. Με τον Ερνανγκόμεθ μάλιστα να αφυπνίζεται σε άμυνα και επίθεση και με το τελευταίο κλέψιμο του να βγάζει την ασίστ στον Ναν, οι «πράσινοι» απέκτησαν για πρώτη φορά μία διψήφια διαφορά (58-48 στο 25΄). To «τριφύλλι» βρέθηκε ακόμη και στο +11 (65-54) στο 28΄, αλλά εμφάνισε και πάλι κενά σε ρακέτα και περιφερειακή άμυνα, με τη γερμανική ομάδα να απαντάει με επιμέρους σκορ 3-7 για το -7 της τρίτης περιόδου (68-61).

Στον… επίλογο της αναμέτρησης, ένα γρήγορο σερί 4-0 του Παναθηναϊκού, που ολοκληρώθηκε με τον Σαμοντούροβ, τοποθέτησε και πάλι τους «πράσινους» σε απόσταση ασφαλείας (72-61), για να ακολουθήσει το τρίποντο του Σλούκα στο 33΄ για το +12 (77-65). Ο Ρογκαβόπουλος συντήρησε τη διψήφια διαφορά μέχρι το 35΄ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών μετά από φάουλ που του έγινε στο τρίποντο (2/3β., 79-67) και ο Παναθηναϊκός φρόντισε να κρατήσει την ψυχραιμία του μέχρι και τη… διαφορά ασφαλείας μέχρι το φινάλε…

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 47-41, 68-61, 87-79

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Νίκολιτς, Μπουμπέρ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς, Χολμς 9, Σλούκας 7 (1), Ρογκαβόπουλος 15 (2), Σαμοντούροβ 6, Γκραντ 10 (2), Ναν 21, Γκριγκόνις, Ερναγκόμεθ 3, Μήτογλου 2, Γιούρτσεβεν 14.

ΜΠΑΓΕΡΝ (Γκόρντον Χέρμπερτ): Ντα Σίλβα, Ρατάν-Μέις 18 (2), Γκιφάι 2), Κράτσερ, Τζέσαπ 9 (1), Λούτσιτς 3 (1), Ομπστ, Γιόβιτς 4, Μάικ 18 (2), Γκέιμπριελ 13, ΜακΚόρμακ 6, Μπάλντουιν 6 (2).

