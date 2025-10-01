ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 68,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο 6μηνο – Αύξηση 43,6% στα έσοδα

Την έκθεση οικονομικής κατάστασης για το πρώτο εξάμηνο του 2025 δημοσίευσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τα καθαρά κέρδη για τους μετόχους να ανέρχονται σε 68,1 εκατ. ευρώ έναντι 49,8 εκατ. το προηγούμενο έτος, και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) να διαμορφώνονται σε 0,68 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 22,5%.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1.957,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,6% από την προηγούμενη χρονιά, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) αυξήθηκε κατά 84,4% ανερχόμενη σε 317,5 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την απόδοση του τομέα των παραχωρήσεων, ο οποίος ενισχύθηκε με την έναρξη λειτουργίας της Αττικής Οδού, που συνεισέφερε 89 εκατ.ευρώ στην λειτουργική κερδοφορία. Για ένα ακόμα εξάμηνο παρατηρήθηκε αύξηση της κυκλοφορίας στο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου. Ο κατασκευαστικός τομέας παρουσίασε αύξηση εσόδων, διατηρώντας παράλληλα τα περιθώρια κέρδους του σε υγιή επίπεδα.

Σε συνέχεια της αύξησης της κερδοφορίας, σημαντική άνοδο παρουσίασαν και οι λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες ανήλθαν σε 219,3 εκατ. έναντι 93,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν σε 1,464 δισ., ενώ η συνολική ρευστότητα, μετά και την πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση του 7ετούς εταιρικού ομολόγου ανέρχεται στα επίπεδα των 2 δισ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός με αναγωγή (Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος της Μητρικής εταιρείας) διαμορφώθηκε σε 117 εκατ. ευρώ, έναντι 153 εκατ. ευρώ στις 31.12.2024.

Στον τομέα των κατασκευών, το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 30.06.2025 ανερχόταν σε 6,3 δισ. ευρώ, με τον Όμιλο να έχει υπογράψει έως και τις 16.09.2025 επιπλέον νέες συμβάσεις ύψους 0,7 δισ. ευρώ. Περίπου το 75% του συνολικού ανεκτέλεστου αφορά ιδιωτικά έργα και έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου.

Όσον αφορά τις προοπτικές για τις επόμενες περιόδους, ο Όμιλος σημειώνει ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που καταγράφηκε στο πρώτο εξάμηνο αναμένεται να είναι διατηρήσιμη, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των παραχωρήσεων με τα έργα να διασφαλίζουν για τον Όμιλο μακροπρόθεσμες και σταθερές ροές εσόδων.

Περαιτέρω ενίσχυση αναμένεται σταδιακά με την λειτουργία των επόμενων έργων παραχωρήσεων, όπως η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο Καστελίου, τα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων και απορριμμάτων κ.ά.

