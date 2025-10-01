Καλιφόρνια: Καταζητείται άνδρας που αποκεφάλισε θαλάσσιο λιοντάρι – Δίνεται αμοιβή 20.000 δολάρια

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες, Τρίτη, πως προσφέρουν αμοιβή 20.000 δολαρίων σε όποιον δώσει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη ενός άνδρα που κατηγορείται ότι αποκεφάλισε θαλάσσιο λιοντάρι στην Καλιφόρνια, τον περασμένο Ιούλιο.

Ο καταζητούμενος περιγράφεται ως ένας λευκός άνδρας, φαλακρός με πλούσια γενειάδα, ηλικίας μεταξύ 50 και 60 ετών.

Το έγκλημα διαπράχθηκε στην παραλία Πόιντ Πίνος, περίπου 130 χιλιόμετρα νότια του Σαν Φρανσίσκο.

Είναι η δεύτερη φορά που καταγράφεται αποκεφαλισμός θαλάσσιου λιονταριού στην Καλιφόρνια. Η προηγούμενη ήταν τα Χριστούγεννα του 2024 στην περιοχή Μποντέγκα Μπέι, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Σαν Φρανσίσκο.

Ο φερόμενος ως δράστης εκείνης της επίθεσης πιστεύεται πως είναι περίπου 20 χρόνια νεαρότερος από εκείνον που αποκεφάλισε το θαλάσσιο λιοντάρι στην παραλία Πόιντ Πίνος, και παραμένει ασύλληπτος.

Διαβάστε επίσης

Ο διεθνής στολίσκος εισέρχεται σε «επικίνδυνη ζώνη» περίπου 150 ναυτικά μίλια από τη Γάζα – Αναφέρει υπερπτήσεις drones

Πιέσεις στη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ για εκεχειρία στη Γάζα: Το τελεσίγραφο των ΗΠΑ, η απάντηση της παλαιστινιακής ομάδας και η επόμενη ημέρα για τον Νετανιάχου

Aνάλυση BBC: «Το ασαφές σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα τρέχει με φόρα, αλλά χωρίς πυξίδα» – Πώς μπορεί να το «σαμποτάρει» ο Νετανιάχου