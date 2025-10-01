search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

01.10.2025 08:25

Καλιφόρνια: Καταζητείται άνδρας που αποκεφάλισε θαλάσσιο λιοντάρι – Δίνεται αμοιβή 20.000 δολάρια

01.10.2025 08:25
Untitled design (1)

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες, Τρίτη, πως προσφέρουν αμοιβή 20.000 δολαρίων σε όποιον δώσει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη ενός άνδρα που κατηγορείται ότι αποκεφάλισε θαλάσσιο λιοντάρι στην Καλιφόρνια, τον περασμένο Ιούλιο.

Ο καταζητούμενος περιγράφεται ως ένας λευκός άνδρας, φαλακρός με πλούσια γενειάδα, ηλικίας μεταξύ 50 και 60 ετών.

Το έγκλημα διαπράχθηκε στην παραλία Πόιντ Πίνος, περίπου 130 χιλιόμετρα νότια του Σαν Φρανσίσκο.

Είναι η δεύτερη φορά που καταγράφεται αποκεφαλισμός θαλάσσιου λιονταριού στην Καλιφόρνια. Η προηγούμενη ήταν τα Χριστούγεννα του 2024 στην περιοχή Μποντέγκα Μπέι, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Σαν Φρανσίσκο.

Ο φερόμενος ως δράστης εκείνης της επίθεσης πιστεύεται πως είναι περίπου 20 χρόνια νεαρότερος από εκείνον που αποκεφάλισε το θαλάσσιο λιοντάρι στην παραλία Πόιντ Πίνος, και παραμένει ασύλληπτος.

themistokleous
ΥΓΕΙΑ

Θεμιστοκλέους στο topontiki.gr: «Από σήμερα αυξάνουμε τα μηνίαια τακτικά ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων στα 830.000»

mitsotakis_synodosEU_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κοπεγχάγη ο Μητσοτάκης για την άτυπη Σύνοδο της ΕΕ – Στο επίκεντρο άμυνα και… SAFE

PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη Αττικής: Επιτέθηκαν σε ολόκληρη οικογένεια μέσα στο σπίτι της – Τους χτύπησαν με ρόπαλα και μαχαίρια

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στο Κορωπί: Άγνωστοι άνοιξαν πυρ έξω από μονοκατοικία και προκάλεσαν φθορές σε αυτοκίνητο με τσιμεντόλιθο

water_NEW_123
ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Διαμαρτυρίες στα νότια προάστια για έντονη οσμή χλωρίου – Κανένα πρόβλημα, λέει η ΕΥΔΑΠ

Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

