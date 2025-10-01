ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: Σε ανοδική πορεία και το 2024 με ενισχυμένα μεγέθη και δυναμική εξωστρέφειας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε θετική τροχιά διατηρήθηκε και το 2024 η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, με τα οικονομικά της μεγέθη να καταγράφουν σημαντική άνοδο, γεγονός που εδραιώνει την ισχυρή παρουσία της στην εγχώρια αγορά, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστου πρεσβευτή της ελληνικής βιομηχανίας ζυμαρικών στις διεθνείς εξαγωγές.
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, η εταιρεία κατέχει το 30% της ελληνικής αγοράς ζυμαρικών και περισσότερο από το 50% των ελληνικών εξαγωγών του κλάδου, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση. Παράλληλα, αποτελεί τον Νο1 παραγωγό προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (Private Label) στην Ελλάδα, διατηρώντας στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες αλυσίδες λιανεμπορίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Το 2024, η EURIMAC παρουσίασε εντυπωσιακή βελτίωση στα οικονομικά της αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα:
Για το 2025, η EURIMAC βρίσκεται ήδη εντός των στόχων που έχει θέσει. Στο πλαίσιο του επενδυτικού της προγράμματος, δίνει έμφαση:
Το 2026, με την ολοκλήρωση των επενδύσεων, η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC θα επιδιώξει την περαιτέρω διείσδυση σε διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της παραγωγικής της βάσης στη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς, με στόχο τη διεύρυνση του εξαγωγικού της αποτυπώματος και τη συμβολή της στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΚΕΒΛ-EURIMAC, κ. Οδυσσέας Παπαδόπουλος, δήλωσε:
«Τα αποτελέσματα του 2024 αποδεικνύουν τη δυναμική της ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC και τη σταθερή πορεία ανάπτυξής μας. Με μηδενικό δανεισμό και ισχυρή κερδοφορία, είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις μας και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές, να στηρίζουμε την ελληνική παραγωγή και να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία».
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, «με συνέπεια, όραμα και σταθερή στρατηγική, η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική βιομηχανία τροφίμων, να επενδύει στην καινοτομία και να προσφέρει αξία στους καταναλωτές, στους συνεργάτες, στους εργαζομένους και στην εθνική οικονομία».
