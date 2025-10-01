Με τον εισαγγελέα Κ. Τζαβέλλα συναντήθηκε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι συναντήθηκε με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.
Κατά τη συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου 15 λεπτά, η κ. Κοβέσι ζήτησε την αύξηση των οργανικών θέσεων των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, αίτημα το οποίο είχε υποβάλει προηγούμενα και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.
Ακόμη, ζήτησε και να της δοθεί η δυνατότητα να ανανεώνει η ίδια την απόσπαση ορισμένων Ελλήνων ευρωεισαγγελέων που λήγει η θητεία τους και όχι κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ), όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.
