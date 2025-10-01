search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 15:59
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2025 15:22

Με τον εισαγγελέα Κ. Τζαβέλλα συναντήθηκε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι

01.10.2025 15:22
kovesi

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι συναντήθηκε με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Κατά τη συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου 15 λεπτά, η κ. Κοβέσι ζήτησε την αύξηση των οργανικών θέσεων των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, αίτημα το οποίο είχε υποβάλει προηγούμενα και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Ακόμη, ζήτησε και να της δοθεί η δυνατότητα να ανανεώνει η ίδια την απόσπαση ορισμένων Ελλήνων ευρωεισαγγελέων που λήγει η θητεία τους και όχι κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ), όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.

Διαβάστε επίσης:

Κοινή δήλωση των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας στο Ισραήλ για τον στολίσκο Global Sumud Flotilla: «Διασφαλίστε την ασφάλεια τους»

Κατάθεση Μυλωνάκη: Για νίκη μιλά το ΠΑΣΟΚ – Η κυβέρνηση δεν άντεξε την πίεση των αποκαλύψεων λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Μητσοτάκης: Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Μειώνονται οι τιμές σε 1.000 κωδικούς – Στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί η λίστα με τα προϊόντα

flotilla_for_gaza_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φύγετε» λένε στο Global Sumud Flotilla Ελλάδα και Ιταλία – Καμία αναφορά στις ισραηλινές προκλήσεις

nikos-koklonis
ΕΛΛΑΔΑ

O Κοκλώνης αρνείται την εμπλοκή του στο κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ: «Δεν έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις»

rutsi-omilia
ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει τον αγώνα του

dimosiografia tourkos
ΚΟΣΜΟΣ

Απολύθηκε ο τούρκος δημοσιογράφος μετά το σχόλιο «πήραμε τον π@@@@ο» για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 15:59
super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Μειώνονται οι τιμές σε 1.000 κωδικούς – Στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα δοθεί η λίστα με τα προϊόντα

flotilla_for_gaza_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φύγετε» λένε στο Global Sumud Flotilla Ελλάδα και Ιταλία – Καμία αναφορά στις ισραηλινές προκλήσεις

nikos-koklonis
ΕΛΛΑΔΑ

O Κοκλώνης αρνείται την εμπλοκή του στο κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ: «Δεν έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις»

1 / 3