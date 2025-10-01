Με τον εισαγγελέα Κ. Τζαβέλλα συναντήθηκε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι συναντήθηκε με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Κατά τη συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου 15 λεπτά, η κ. Κοβέσι ζήτησε την αύξηση των οργανικών θέσεων των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, αίτημα το οποίο είχε υποβάλει προηγούμενα και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Ακόμη, ζήτησε και να της δοθεί η δυνατότητα να ανανεώνει η ίδια την απόσπαση ορισμένων Ελλήνων ευρωεισαγγελέων που λήγει η θητεία τους και όχι κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ), όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.

Διαβάστε επίσης:

Κοινή δήλωση των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας στο Ισραήλ για τον στολίσκο Global Sumud Flotilla: «Διασφαλίστε την ασφάλεια τους»

Κατάθεση Μυλωνάκη: Για νίκη μιλά το ΠΑΣΟΚ – Η κυβέρνηση δεν άντεξε την πίεση των αποκαλύψεων λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Μητσοτάκης: Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας