search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 19:18
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2025 18:43

Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

01.10.2025 18:43
mitsotakis-eu-summit-544

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισε σύμφωνα με πηγές, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις εργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Έλληνας πρωθυπουργός προσέθεσε ότι «πρέπει να πάρουμε το μήνυμα της Ουκρανίας», ως προς την κρίσιμη σημασία των νέων τεχνολογιών στο πεδίο και επεσήμανε ότι η Ευρώπη πρέπει να βρεθεί στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων στην άμυνα, και να αποκτήσει δική της παραγωγική δυνατότητα και καινοτομία.

Επίσης, τόνισε ότι η Ελλάδα κάνει ήδη προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Διαβάστε επίσης:

«Φύγετε» λένε στο Global Sumud Flotilla Ελλάδα και Ιταλία – Καμία αναφορά στις ισραηλινές προκλήσεις

Κατάθεση Μυλωνάκη: Για νίκη μιλά το ΠΑΣΟΚ – Η κυβέρνηση δεν άντεξε την πίεση των αποκαλύψεων λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Μητσοτάκης: Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prwtoselido entos new neo
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

PANOS_ROUTSI_APERGIA
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Αρνείται εξετάσεις και ιατροφαρμακευτική φροντίδα – Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

kakokairia vroxi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας – εξπρές

german_police_2201_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη τριών μελών της Χαμάς στη Γερμανία – Σχεδίαζαν επιθέσεις σε εβραϊκούς στόχους

ekt
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τραπεζικός «πόλεμος» μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωζώνης – Τι ζητά η Fed

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

patoulis georgiadis
ΥΓΕΙΑ

Η Ελλάδα «γυρίζει την πλάτη» σε 500 εκατ. ευρω το χρόνο - Δεν αξιοποιεί τις κλινικές μελέτες για να χρηματοδοτήσει το ΕΣΥ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 19:16
prwtoselido entos new neo
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

PANOS_ROUTSI_APERGIA
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Αρνείται εξετάσεις και ιατροφαρμακευτική φροντίδα – Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

kakokairia vroxi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας – εξπρές

1 / 3