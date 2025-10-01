Νοσοκομείο Άρτας: Αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού υπέστη η 28χρονη έγκυος που πέθανε

Αναφυλακτικό σοκ παρουσίασε κατά τη διάρκεια της χορήγησης αντιβιοτικού η 28χρονη έγκυος, που πέθανε στο νοσοκομείο της Άρτας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η κοπέλα, που ήταν έγκυος στο δεύτερο μήνα κατέληξε λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, και πλέον είναι σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου της. Παραμένει άγνωστο και αποτελεί αντικείμενο της έρευνας αν γνώριζε η κοπέλα ότι ήταν αλλεργική και αν ρωτήθηκε σχετικά πριν από τη χορήγηση του φαρμάκου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η 28χρονη πήγε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής- Γυναικολογικής κλινικής του γενικού νοσοκομείου Άρτας λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής. Είχε αιμορραγία και κινδύνευε να αποβάλει το έμβρυο που κυοφορούσε, ευρισκόμενη στην έκτη εβδομάδα της εγκυμοσύνης (στον δεύτερο μήνα).

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης, αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου, διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο. «Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε».

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της, καταλήγει η ανακοίνωση του νοσοκομείου της Άρτας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου Άρτας

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».

Πώς συνέβη η τραγωδία

Στην Εντατική του νοσοκομείου της Άρτας, κατέληξε νωρίς το πρωί, μια 28χρονη έγκυος παρά τις προσπάθειες των γιατρών, να την κρατήσουν στην ζωή.

Η άτυχη γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε κύηση μόλις λίγων εβδομάδων, πήγε το απόγευμα της Κυριακής στο νοσοκομείο, με πόνους και μικρή αιμορραγία. Εισήχθη στην Γυναικολογική Κλινική όπου σύμφωνα με ιατρικές πηγές, της χορηγήθηκε ενδοφλέβια αγωγή.

Όμως, η 28χρονη εμφάνισε αλλεργικό σοκ και μεταφέρθηκε αμέσως στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να την κρατήσουν στην ζωή χωρίς αποτέλεσμα.

Η νεαρή γυναίκα ήταν μητέρα ενός κοριτσιού 2,5 ετών και η κηδεία της έγινε το απόγευμα στο Πολύδροσο Άρτας.

Διαβάστε επίσης:

Καρυστιανού: «Η σωτηρία της χώρας θα έρθει μέσα από κάτι καθαρό και καινούριο» – Τι είπε για τα κόμματα Σαμαρά-Τσίπρα

Γλυφάδα: Φωτιστικό αποκολλήθηκε από το ταβάνι σε αίθουσα δημοτικού σχολείου – Οργή των γονέων για τις υποδομές

Πάνος Ρούτσι: Αρνείται εξετάσεις και ιατροφαρμακευτική φροντίδα – Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ