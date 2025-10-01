Ο Αυγενάκης απαντά στον Κασσελάκη με το Ε9: Η χώρα δεν χρειάζεται TikTok politics – Θα τα πούμε στο δικαστήριο

Συνεχίζεται ο πόλεμος που ξέσπασε μεταξύ του βουλευτή της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη και του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος έκανε γνωστό χθες ότι κατέθεσε αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) για το Πόθεν Έσχες του πρώτου.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης σε νέα ανάρτηση του κατηγορεί τον Κασσελάκη για «ΤikΤok politics» και δημοσιοποιεί το Ε9 του, ώστε να αποδείξει ότι τα 1,2 εκατ. ευρώ δικαιολογούνται από την πώληση ακινήτου στο Ηράκλειο.

«Ο κ. Κασσελάκης αποφάσισε χθες να παίξει για άλλη μια φορά το ρόλο του “influencer” αντί του πολιτικού αρχηγού. Με έναν καφέ στο χέρι πήγε μια βόλτα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστησε κάμερα, ανέβασε βίντεο στο TikTok και ισχυρίστηκε ότι “κατέθεσε” αναφορά για το πόθεν έσχες μου. Μίλησε για ποσά που κατέχω ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς κανένα στοιχείο. Και φυσικά, δεν έλειψαν και τα πρόθυμα χειροκροτήματα από γνωστό μέσο που αναπαράγει χωρίς έλεγχο κάθε του αφήγημα, επιβεβαιώνοντας ότι το θέατρο χρειάζεται και κομπάρσους!», λέει ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ δημοσιοποιεί το Ε9 του. «Η αλήθεια είναι διαφορετική και αποδεικνύεται: Σήμερα δημοσιοποιώ την Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9 – 2024), όπου φαίνεται ξεκάθαρα η πώληση ακινήτου και η διαγραφή του, όπως ακριβώς προβλέπει η φορολογική νομοθεσία. Τίποτε κρυφό, όλα νόμιμα και διαφανή».

Ο κ. @skasselakis αποφάσισε χθες να παίξει για άλλη μια φορά το ρόλο του «influencer» αντί του πολιτικού αρχηγού. Με έναν καφέ στο χέρι πήγε μια βόλτα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστησε κάμερα, ανέβασε βίντεο στο TikTok και ισχυρίστηκε ότι «κατέθεσε» αναφορά για το πόθεν έσχες… pic.twitter.com/PRxkMC43k3 — Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) October 1, 2025

Κλείνοντας τονίζει ότι η χώρα δεν χρειάζεται TikTok politics. «Η σύγκριση δεν αφήνει αμφιβολίες: Εγώ μιλάω με αποδείξεις και υπευθυνότητα. Εκείνος με βίντεο, παραστάσεις και “πρόθυμα χειροκροτήματα”. Η χώρα δεν χρειάζεται “TikTok politics”. Χρειάζεται σοβαρή αντιπολίτευση, προτάσεις και υπευθυνότητα. Όποιος νομίζει ότι η πολιτική είναι θέατρο για likes, ας συνεχίσει το σόου του. Εγώ θα συνεχίσω να μιλώ με καθαρά στοιχεία και υπεύθυνη πολιτική στάση και συμπεριφορά. Η παραφιλολογία τελειώνει εδώ. Και κάθε φορά που κάποιοι επιλέγουν τον δρόμο του εντυπωσιασμού, κάνουν πιο φανερή τη δική τους αδυναμία. Η συνέχεια πλέον στις δικαστικές αίθουσες».

