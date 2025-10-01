ΣΥΡΙΖΑ: «Διχογνωμία» για την 4η φρεγάτα φέρνει νέο πονοκέφαλο στην Κουμουνδούρου – Στο προεδρείο της ΚΟ η συζήτηση για το τι θα ψηφίσει

Το νομοσχέδιο για την αγορά της 4ης φρεγάτας Belharra εισάγεται στην Ολομέλεια την Πέμπτη και αναμένεται να ψηφιστεί την ίδια μέρα εκτός απροόπτου, ωστόσο στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν αποφασίσει τι στάση θα κρατήσουν, ενώ φαίνεται να υπάρχουν βουλευτές και στελέχη που αντιδρούν στην υπερψήφιση.

Αν και από την Κουμουνδούρου υποβαθμίζουν το θέμα και επισημαίνουν ότι εσωτερικά το θέμα δεν έχει λάβει τη διάσταση που του αποδίδεται από δημοσιεύματα, στελέχη αναφέρουν πως «υπάρχει διχογνωμία» και πως είναι «ώρα αποφάσεων» για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Σήμερα ο Σωκράτης Φάμελλος θα συμμετάσχει στην απεργιακή συγκέντρωση για την 24ωρη πανελλαδική απεργία ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ κόντρα στο νομοσχέδιο για το 13ωρο, και το μεσημέρι θα συνεδριάσει το προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου αναμένεται να συζητηθεί το θέμα. Προηγουμένως θα έχει συνεδριάσει και η αρμόδια ΕΠΕΚΕ (Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κοινοβουλευτικού Έργου). Πιθανόν το θέμα να τεθεί, προς επικύρωση, και στην αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πρόσωπο με γνώση της συζήτησης στην αρμόδια Επιτροπή Άμυνας της Βουλής δεν φαίνεται να υπάρχει στο νομοσχέδιο κάτι που να δημιουργεί ισχυρή ένσταση ώστε να μην ψηφιστεί, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει τους όρους του, δηλαδή να υπάρχει διαφάνεια, και να συνυπολογίζεται η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία.

Από όσους έχουν ενστάσεις κάποιοι φαίνεται να υιοθετούν την ρητορική «συγγενική» μ’ αυτή της Νέας Αριστεράς περί «υπερεξοπλισμών», εκφράζοντας μ’ αυτό τον τρόπο την ανησυχία ότι τυχόν υπερψήφιση του νομοσχεδίου, θα θέσει εμπόδια στην συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς.

Οι μεν και οι δε

Σχετικώς, μια «τροχιοδεικτική βολή» φάνηκε να ρίχνει ο Γραμματέας της ΚΕ Στέργιος Καλπάκης σε συνέντευξή του την Παρασκευή στο Kontra Channel, η οποία πιθανόν αποτυπώνει ένα ευρύτερο κλίμα μεταξύ μερίδας στελεχών.

Σχολιάζοντας την ομιλία Μητσοτάκη στη ΓΣ Συνέλευση του ΟΗΕ, ανέφερε πως «η ομιλία του Μητσοτάκη έγινε μετά το τεράστιο φιάσκο της αναβολής της συνάντησης με τον Ερντογάν» και εξέφρασε τον «φόβο» ότι «τις αποτυχίες στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης θα τις πληρώνουμε με κούρσα εξοπλισμών». «Οφείλουμε να πούμε ένα καθαρό όχι στην κούρσα εξοπλισμών που έρχεται ως αποτέλεσμα της αποτυχημένης στρατηγικής του πιστού και δεδομένου σύμμαχου που ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης» σημείωσε.

Μεταξύ των βουλευτών που φέρονται να έχουν διαφωνία με την ψήφιση είναι η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης ενώ υπέρ της ψήφισης εμφανίζονται η Νίνα Κασιμάτη, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Βασίλης Κόκκαλης.

Από την Κουμουνδούρου πάντως το κλίμα μέχρι χθες βράδυ έδειχνε να κινείται μεταξύ του «παρών» και του «ναι», αλλά όχι προς την καταψήφιση. Στέλεχος κοντά στον πρόεδρο ανέφερε πως, σε κάθε περίπτωση, δεν επηρεάζει τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Αριστερά. Στο μεταξύ, μόλις προχθές ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε κατά την συνέντευξή του στην ΕΡΤ ότι το πρόβλημα που έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυβερνησιμότητα, το να πείσει του πολίτες ότι μπορεί να ξανακυβερνήσει. Κάτι που, εν προκειμένω, στο συγκεκριμένο θέμα, δύσκολα μπορεί να μεταφραστεί σε «αριστερή στροφή».

