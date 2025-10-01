Σωματεία και αυτοδιοίκηση στις προτεραιότητες Ανδρουλάκη για να ανακόψει την επιστροφή του Τσίπρα

Μέρα απεργίας σήμερα με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στις 11.30 να δίνει το παρών στην απεργιακή συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Κλαυθμώνος. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να σηκώσει ψηλά το ζήτημα των εργασιακών, απέναντι στο 13ωρο όπως χαρακτηρίζει τις αλλαγές της κυβέρνησης στα εργασιακά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επενδύει διαχρονικά στη δυναμική του ΠΑΣΟΚ στα σωματεία δημιουργώντας ισχυρά δίκτυα τα οποία ενισχύουν και το εκλογικό αποτύπωμα του κόμματος. Μάλιστα ακόμα και στα πιο δύσκολα χρόνια του ΠΑΣΟΚ διατηρούνταν οι δυνάμεις του στον συνδικαλισμό με πολλά στελέχη πρώτης γραμμής του σημερινού ΠΑΣΟΚ να προέρχονται από τα σωματεία. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο θα δοθεί συμβολικά και πολιτικά μεγάλη έμφαση στις κινητοποιήσεις και τις απεργίες με τον ίδιο τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη γραμμή.

Στις 18.00 επίσης σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο Πανελλαδικό Αυτοδιοικητικό Φόρουμ για Άτομα με Αναπηρία που διοργανώνει ο Δήμος Ελληνικού- Αργυρούπολης. Η ατζέντα των δικαιωμάτων αποτελεί επίσης προτεραιότητα του Νίκου Ανδρουλάκη.

Οι επαφές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την αυτοδιοίκηση παραμένουν σταθερές καθώς βασίζεται στις δυνάμεις ισχυρών αυτοδιοικητικών που κράτησαν το ΠΑΣΟΚ όρθιο στις τοπικές κοινωνίες στα πέτρινά του χρόνια και που συνέβαλλαν καθοριστικά για να βγει ακόμα και πρώτο κόμμα σε αρκετές εκλογικές περιφέρειες.

Η δυναμική του ΠΑΣΟΚ στην αυτοδιοίκηση περιγράφεται άλλωστε ως συγκριτικό πλεονέκτημα του απέναντι στην επικείμενη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός δεν κατάφερε ούτε όταν βρισκόταν στην εξουσία να ισχυροποιήσει το κόμμα του στην αυτοδιοίκηση. Τα λεγόμενα «πράσινα κάστρα» όπως η Κρήτη εξασφάλισαν στα χρόνια της κυριαρχίας του ΣΥΡΙΖΑ την επιβίωση του ΠΑΣΟΚ, πλέον στο σχεδιασμό του Νίκου Ανδρουλάκη είναι βασικό σημείο να πολλαπλασιαστούν και μέσω της αυτοδιοίκησης. Έτσι πέρα από την ισχυροποίηση του κόμματος του, διατηρώντας τις δυνάμεις αυτές αποκομμένες από τον Αλέξη Τσίπρα πατά το φρένο στην πορεία του για την επιστροφή.

