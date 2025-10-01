Τα μηνύματα στο τρίγωνο Δένδιας – Γεραπετρίτης – Γεωργιάδης, ο έτοιμος Λοβέρδος, ο Νίκος έσπασε τη βελόνα, ο αιφνιδιασμός Κοβέσι και τα κέρδη του Σκλαβενίτη

Καλημέρα σας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει τη ΝΔ στις εκλογές το 2027 (ίσως και λίγο νωρίτερα θα έλεγα) και δεν υπάρχει θέμα αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει.

Τα είπαμε, τα ξεκαθαρίσαμε και αμαρτία δεν έχουμε.

Πάμε λοιπόν παρακάτω για να δούμε και τι συμβαίνει στην πραγματική (εσωκομματική) ζωή της ΝΔ:

– Ο Νίκος Δένδιας πάει στην Ιταλία (στα Λα Σπέτσια, λίγο κάτω από τα μαγευτικά Τσίνκουε Τέρρε), κλείνει συμφωνίες για 2+2 φρεγάτες Μπεργκαμίνι (για 2 ξέραμε, 4 μας προέκυψαν) και στέλνει μήνυμα ότι οι προμήθειες στους εξοπλισμούς γίνονται (πλέον) χωρίς μίζα και πως η Ελλάδα είχε πάντα το άγος της διαφθοράς. Την ίδια ώρα περίπου η Alco έβρισκε ως αχίλλειο πτέρνα (μιας και πιάσαμε τα παρελθόντα, ας φτάσουμε και στα αρχαία) της κυβέρνησης τη… διαφθορά. Πιθανόν τυχαίο. Ίσως και όχι, θα δείξει.

– Ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει μία μακροσκελή ανάρτηση, υποστηρίζοντας δυναμικά ότι δεν ήταν το ταξίδι Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, που «στέφτηκε» με αποτυχία, αλλά του Ερντογάν. Και στο τέλος ορθώνει κι αν τοίχο υπεράσπισης του Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος γίνεται συχνό πυκνά στόχος κριτικής, όχι μόνο από τον Σαμαρά, αλλά και από τον Δένδια. Τυχαίο; Πιθανόν. Ίσως και όχι. Θα δείξει.

Οι εξαφανισμένοι και οι πρόθυμοι των Τεμπών

Ο νέος γύρος των Τεμπών έφερε στην επιφάνεια ξανά τα τεράστια προβλήματα που έχει στο εσωτερικό της η κυβέρνηση και γενικά η ΝΔ. Βλέπετε δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη και ευαισθησία, δεν έχουν την ίδια οπτική και κυρίως δεν έχουν την ίδια διάθεση να στήσουν καβγά με συγγενείς και αντιπολίτευση.

Και γι’ αυτό υπάρχει γκρίνια από υπουργούς και στελέχη που βγαίνουν μπροστά και κάνουν την όχι και τόσο δημοφιλή δουλειά, για να το πω με όσο πιο ευγενικό τρόπο μπορώ.

Πρακτικά, οι περισσότεροι αποφεύγουν να πάρουν θέση, δεν θέλουν μπλεξίματα και κυρίως δεν… τσακώνονται με το σύμπαν για να υποστηρίξουν διάφορα.

Για την ακρίβεια αν εξαιρέσει κανείς τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Άδωνι Γεωργιάδη από τους υπουργούς και κάποιους βουλευτές όπως ο Δημήτρης Καιρίδης και η Σοφία («θα σου κάνω μήνυση») Βούλτεψη, δύσκολα συναντά άλλον εθελοντή για κόντρες…

Ο Λοβέρδος ως μία κάποια λύσις

Μία λύση στα αδύναμα προκεχωρημένα φυλάκια της ΝΔ όσον αφορά στις σκληρές συγκρούσεις σε θέμα όπως τα Τέμπη ή τα σκάνδαλα θα μπορούσε να είναι στελέχη εκ μεταγραφής, σαν τον Ανδρέα Λοβέρδο – ή και ο ίδιος ο Ανδρέας Λοβέρδος βέβαια. Τέτοια στελέχη έχουν ανάγκη να αποδείξουν την αξία τους, όπως και στο ποδόσφαιρο και άρα τα «δίνουν όλα».

Προς το παρόν πάντως ο Λοβέρδος μένει στις πίσω γραμμές, καίτοι όλοι ξέρουν ότι είναι.. μαχητικός.

Πιθανόν αυτό έχει να κάνει με την ψυχρή υποδοχή που του επιφυλάχθηκε στα νότια της Αθήνας, όπου θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Και παρότι πήγε και εγγράφηκε στη ΝΔ, το κλίμα δεν βελτιώθηκε.

Προβλέπω να συζητείται το σενάριο να υπουργοποιηθεί, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες να εκλεγεί, καθότι τα νότια μαζεύτηκαν πολλοί πρώην Πασόκοι, που λέει και μία ψυχή…

Γιατί πληρώνουν οι Αμερικάνοι

Επειδή βλέπω να κάνουν πλάκα ή επιτίθενται με φαρμακερά σχόλια στον Παύλο τον Σαράκη – τον οποίο γνωρίζω μόνο εξ όψεως και ουδεμία, μα ουδεμία σχέση έχω – για τα 18 εκατομμύρια ευρώ που πήρε από τους Αμερικάνους για πληροφορίες που έδωσε σχετικά με το σκάνδαλο Novartis, έχω κάποιες ειλικρινείς απορίες.

1. Έχει ενδιαφέρον που κάνουν πλάκα, αντί να αναρωτηθούν όλοι την ουσία του πράγματος. Και η ουσία δεν είναι ότι κονόμησε ο Σαράκης. Αλλά τι έγινε συνολικά με την υπόθεση.

2. Οι Αμερικάνοι δεν πληρώνουν τζάμπα για τίποτα. Πλήρωσαν για κάτι σημαντικό, όχι γιατί δεν είχαν τι να κάνουν τα λεφτά. Προφανώς πλήρωσαν όσα πλήρωσαν και κέρδισαν πολλαπλάσια.

3. Αντί να λένε διάφορα οι διάφοροι που έχουν λόγο να λένε τα διάφορα, δεν θα ήταν σωστό αυτοί που έχουν την αρμοδιότητα να δουν τι μπορούν να αξιοποιήσουν οι ελληνικές αρχές; Μήπως κερδίσει και το ελληνικό δημόσιο κάτι, όχι μόνο το αμερικάνικο. Είναι σαφή αυτά, ή να βάλω το ΥΠΕΞ να τα μεταφράσει;

Ημέρα της Κοβέσι

Την Πέμπτη θα δώσει συνέντευξη τύπου η Λάουρα Κοβέσι και «θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις», όπως έχει διαρρεύσει όχι τυχαία.

Ρώτησα και βεβαιώθηκα ότι η επίσκεψη είναι αιφνιδιαστική και αποφασίστηκε τελευταία στιγμή.

Έρχεται την ώρα που γίνεται ξανά χαμός με την υπόθεση των Τεμπών. Και τη δικαιοσύνη να μην ακούει το αίτημα των γονιών για τις εκταφές.

Ορισμένοι εκτιμούν ότι έρχεται εσπευσμένα για πολύ συγκεκριμένους λόγους.

Κατάλαβα δε ότι υπάρχουν κάτι ρίγη, όχι ακριβώς κρύου, αλλά ανησυχίας σε ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια.

Σήμερα έχει συναντήσεις με κυβερνητικούς και αύριο η συνέντευξη λοιπόν. Θα είναι μεγάλο το διήμερο…

Έσπασε η βελόνα

Ραντεβού μετά τις εκλογές έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Παύλο Γερουλάνο να μετρήσουν αν η βελόνα του ΠΑΣΟΚ κουνήθηκε και πόσο.

Αυτό το τελεσίγραφο που έστειλε στον πρόεδρο ο Κεφαλλονίτης πολιτικός αποκρούστηκε με μία εβδομάδα καθυστέρηση, αλλά αποκρούστηκε.

Το θέμα τώρα είναι αν ο ευθυτενής Παύλος θα φέρει θέμα στο δίμηνο, ή θα δεχθεί τη χρονική διευθέτηση από τον πρόεδρο Νίκο, πριν ο τελευταίος αρχίσει και παίρνει ανάποδες.

Ίσως θελήσει για παράδειγμα να βάλει το θέμα στο συνέδριο να το συζητήσουν όλοι μαζί. Μία ιδέα λέω…

Η ακρίβεια φέρνει τα κέρδη στον Σκλαβενίτη – και τρώει τον παρά… των άλλων

Κοιτούσα χθες την εντυπωσιακή αύξηση του ομίλου Σκλαβενίτη σε τζίρο, κερδοφορία και… έξοδα διοίκησης – πάντα μου άρεσαν αυτά τα… έξοδα διοίκησης να τα βλέπω και να αναρωτέμαι τι ακριβώς να είναι άραγε.

Αυξήθηκαν λοιπόν τα κέρδη και κατάλαβα γιατί και οι τιμές στα ράφια πάνε προς τα πάνω, σαν να τα φυσάει ο άνεμος. Ξέρετε, έτσι όπως το έχουν κάνει με τις ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις, το ράφι στο σούπερ μάρκετ είναι το μέσον που εξαφανίζει το εισόδημα του νοικοκυριού και το μετατρέπει αύξηση κερδοφορίας της εταιρείας.

Ειδικά άμα είσαι και στους προνομιούχους, όπως ο Σκλαβενίτης, που πήρε εκείνο το δάνειο “δώρο” με 1% επιτόκιο – το λέω και ντρέπομαι εγώ για λογαριασμό τους, κάπως σαν… ετεροντροπή – για να αγοράσει τον Μαρινόπουλο. Ωραίος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος…

Διαβάστε επίσης:

Alco: «Κίτρινη» κάρτα στην κυβέρνηση από τους πολίτες και μετά τη ΔΕΘ

Σκίζει το εξώδικο Αυγενάκη ο Kασσελάκης: «Η Κοβέσι θα αποδείξει τι ισχύει με το πόθεν έσχες»

Αυγενάκης εναντίον Σημανδράκου: «Αντί για σαφείς εξηγήσεις, επέλεξε την τακτική της υπεκφυγής»