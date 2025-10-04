Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων έχουν αντιληφθεί ότι οι μπαταρίες πρώτης τοποθέτησης αντέχουν περισσότερο σε σχέση με τις καινούριες του εμπορίου. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που συμβαίνει αυτό.

Ένας βασικός λόγος είναι ότι οι εργοστασιακές μπαταρίες αντέχουν συνήθως περισσότερο επειδή είναι απόλυτα συμβατές με το μοντέλο, αλλά και γιατί έχουν πολύ κοντινή ημερομηνία παραγωγής. Η μπαταρία που τοποθετείται στο εργοστάσιο είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στο ηλεκτρικό σύστημα, ενώ δεν έχει καθίσει στην αποθήκη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αντίθεση με τις μπαταρίες του εμπορίου που μπορεί να βρίσκονται στο ράφι του καταστήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στο εργοστάσιο, η πρώτη φόρτιση της μπαταρίας γίνεται με εργαστηριακούς φορτιστές, οι οποίοι φορτίζουν ομοιόμορφα όλα τα στοιχεία της μπαταρίας με αργό τρόπο και σε καμιά περίπτερη ελάχιστα.

Πολλές εργοστασιακές μπαταρίες είναι κατασκευασμένες σε συνεργασία με μεγάλους προμηθευτές (π.χ. Varta, Exide, Yuasa) οι οποίοι χρησιμοποιούν ανώτερα υλικά. Αυτό το κάνουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες κυρίως για να μην έχουν να ασχοληθούν με θέματα που έχουν τις μπαταρίες μέσα στα έτη της εγγύησης.

Επίσης, τα πρώτα χρόνια το αυτοκίνητο είναι καινούργιο με μικρές απώλειες σε όλο το σύστημα φόρτισης, ενώ όσο περνούν τα χρόνια υπάρχει η φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων και του κυκλώματος. Μετά από χρόνια, μικρές φθορές (π.χ. πιο ψηλή διαρροή ρεύματος όταν σβήνει το αυτοκίνητο, παραπάνω ηλεκτρονικά φορτία, πιο συχνές μικρές διαδρομές) κουράζουν την μπαταρία.

Όταν έρθει η ώρα αλλαγής, η νέα μπαταρία σπάνια ικανοποιεί αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που οι μπαταρίες αντικατάστασης δεν κρατούν το ίδιο χρονικό διάστημα.

Από την άλλη υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει ο οδηγός για να αυξήσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας αντικατάστασης στο αυτοκίνητο. Ο οδηγός θα πρέπει να επιλέξει επώνυμες μάρκες, καθώς οι μη επώνυμες συνήθως και για θέμα κόστους χρησιμοποιούν χαμηλότερης ποιότητας υλικά. Η ημερομηνία παραγωγής θα πρέπει να είναι κοντινή, ενώ πάντα θα πρέπει ο οδηγός να χρησιμοποιεί τον σωστό τύπο μπαταρίας για το όχημα (EFB ή AGM αν έχει το αυτοκίνητο start-stop) και όχι μια οποιοδήποπτε μπαταρία.

Από την άλλη θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι μικρές αποστάσεις δεν επιτρέπουν το δυναμό να φορτίσει πλήρως τηn μπαταρία. Το αυτοκίνητο πρέπει μέσα στην εβδομάδα να κάνει και μεγαλύτερες διαδρομές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μένουν ανοικτά το ραδιόφωνο, τα φώτα ή άλλες συσκευές χωρίς αναμμένη μηχανή. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που, μετά από μια τέτοια ενέργεια και όταν η μπαταρία δεν είναι καλή, μπορεί να μην υπάρξει εκκίνηση του κινητήρα.

Οι καθαροί πόλοι και η σωστή στερέωση αποτελεί άλλον έναν παράγοντα, αφού η οξείδωση στους πόλους αυξάνει την αντίσταση. Επίσης είναι πολύ άσχημο για την μπαταρία να κουράζεται μετά από πολλές προσπάθειες εκκινήσεων. Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να υπάρξει βοήθεια από άλλη πηγή ενέργειας (booster).

Αν το αυτοκίνητο μένει ακίνητο για καιρό, θα πρέπει η μπαταρία να φορτίζεται μία φορά τον μήνα με έναν αυτόματο φορτιστή. Έτσι αποφεύγεται η βαθιά αποφόρτιση που μειώνει δραματικά τη ζωή της μπαταρίας.

Η κακή φόρτιση φθείρει γρήγορα τη μπαταρία. Αν το δυναμό δεν είναι σε καλή κατάσταση μια επίσκεψη στο συνεργείο θα λύσει το πρόβλημα.

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της μπαταρίας είναι η θερμότητα η οποία καταστρέφει τα στοιχεία πιο γρήγορα από το κρύο. Το χειμώνα, απλά η μπαταρία θα πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένη, αφού οι χαμηλές θερμοκρασίες παγώνουν τα στοιχεία και σε περίπτωση που δεν είναι σε καλή κατάσταση ή έχει χαμηλή ενέργεια, δεν μπορεί να εκκινήσει τον κινητήρα.

