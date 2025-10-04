search
ΕΛΛΑΔΑ

04.10.2025 13:06

Ανεπανάληπτο: ‘Εβαλαν αγγελτήριο γάμου σε… κηδειόχαρτο (Photo)

04.10.2025 13:06
protasi_gamou_new
shutterstock

Μεγάλο πράγμα να έχει κανείς χιούμορ, ειδικά όταν η δουλειά του δεν είναι καθόλου χαρούμενη.

Έχοντας αποδείξει από καιρό ότι διαθέτει την αίσθηση του χιούμορ με τους περιβόητους αναπτήρες που έγραφαν ότι “το κάπνισμα μας φέρνει πιο κοντά”, το γραφείο τελετών Σφακιανάκη …ξαναχτύπησε, βγάζοντας αγγελτήριο γάμου σε κηδειόχαρτο!

Φυσικά δεν το έκανε για κάποιον πελάτη, καθώς γαμπρός είναι ο γιος του ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών, Γιάννη Σφακιανάκη, Μανώλης.

Ως κερασάκι στην τούρτα, μετά το μυστήριο, η ανακοίνωση προαναγγέλλει συνέχεια της… παραφροσύνης στο κέντρο “‘Εσπερος”.

Το μυστήριο θα τελεστεί στον Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου, στα Χανιά, το απόγευμα του Σαββάτου.

Με πληροφορίες από kriti360.gr

