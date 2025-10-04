search
04.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

04.10.2025

Ίλιον: Τροχαίο με παράσυρση πεζού – Δύο τραυματίες στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

EKAV

Τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο Ίλιον, στη συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την οδό Λακωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες μοτοσυκλέτα παρέσυρε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έναν πεζό με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ελαφρά τραυματισμένος είναι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

