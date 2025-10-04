Ίλιον: Τροχαίο με παράσυρση πεζού – Δύο τραυματίες στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο Ίλιον, στη συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την οδό Λακωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες μοτοσυκλέτα παρέσυρε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έναν πεζό με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ελαφρά τραυματισμένος είναι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

