Έκλεψαν τον αντιπεριφερειάρχη Αττικής Χρήστο Θεοδωρόπουλο στην Γλυφάδα – Ήταν μαζί με τον Κυρανάκη

Περιπέτεια για τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Νοτίου Τομέα, Χρήστο Θεοδωρόπουλο.
Ενώ βρισκόταν σε κατάστημα στη Γλυφάδα μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, του έκλεψαν το πορτοφόλι από το σακάκι. Όπως κατέγραψαν οι κάμερες, δύο άτομα τον πλησίασαν και το αφαίρεσαν σε ανύποπτο χρόνο.
Στο πορτοφόλι του, ο Αντιπεριφερειάρχης είχε 1.300 ευρώ και προσωπικά έγγραφα, ενώ όταν το αντιλήφθηκε , προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα Γλυφάδας για κατάθεση.
