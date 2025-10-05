ΥΠΕΞ: Επαναπατρίζονται τη Δευτέρα οι 27 Ελληνες κρατούμενοι στο Ισραήλ

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως αύριο, Δευτέρα, επαναπατρίζονται οι 27 Ελληνες ακτιβιστές που κρατούνται στο Ισραήλ.

To υπουργείο έχει ναυλώσει ειδική πτήση για αύριο, η οποία θα παραλάβει τους 27 Ελληνες πολίτες από το αεροδρόμιο του Εϊλάτ για να τους φέρει πίσω στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα».

Διαβάστε επίσης:

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, μετά τη σφοδρή αντίδραση Χριστοδουλίδη για ΑΔΜΗΕ

ΠΑΣΟΚ: Πέθανε ο πρώην βουλευτής Χανίων, Γιώργος Πρασιανάκης

Ο Βορίδης απάντησε στο σχόλιο Τσουκαλά για παραγραφή αδικημάτων του: «Ουδέποτε υπήρξε τέτοιο θέμα»