LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

05.10.2025 12:32

Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε γιατί ο Ουγγαρέζος έφυγε από το πλατό στη συνέντευξη της Γερονικολού (Video)

05.10.2025 12:32
katerina zarifi-new

Για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, το άγχος αλλά και για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο που απουσίαζε από το πλατό στη συνέντευξη της Κατερίνας Γερονικολού μίλησε η Κατερίνα Ζαρίφη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

«Θα σας το πω αλήθεια, να κάνω και τον σταυρό μου», είπε η παρουσιάστρια.

«Ο Ουγγαρέζος έκλεισε στην Αίγινα ραντεβού για να φτιάξει καινούρια ταυτότητα. Πήγε, δεν ξέρω αν πήγε καλά η υπόθεση με την ταυτότητα», πρόσθεσε.

«Πόσο στοιχηματίζετε ότι σε έναν μήνα ο Τσιμιτσέλης και ο Ουγγαρέζος θα πίνουν τσιπουρά;», ανέφερε σχολιάζοντας τον «καβγά» κόντρα ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και τη δήλωση του τελευταίου πως «το κεφάλαιο Ουγγαρέζος έχει τελειώσει για μένα».

«Είναι μια σεζόν με πολύ ενδιαφέρον»

Αναφερόμενη στα τηλεοπτικά, η Κατερίνα Ζαρίφη είπε: «Είναι μια σεζόν που έχει πολύ τρέξιμο. Ο ένας με τον άλλο έχει μικρή απόσταση, είναι σεζόν με πολύ ενδιαφέρον και πολύ άγχος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εγώ είμαι φουλ υπέρ ψυχαγωγίας και νομίζω ότι η τηλεόραση είναι λίγο μονοθεματική. Στο Buongiorno η χαρά μου είναι όταν σηκωνόμαστε στον πίνακα και κάνουμε κάτι ψυχαγωγικό. Η ψυχαγωγία πρέπει να βρει τη θέση της», τόνισε.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για το νέο εγχείρημα του Θανάση Πάτρα στην καθημερινή μεσημεριανή ζώνη. «Ευχήθηκα αγόρι μου γερό στομάχι, η ζώνη 12:00 -16:00 είναι μια ροκ πίστα».

Και συνέχισε σχολιάζοντας την περίοδο που έκανε την εκπομπή «Οδός Ζαρίφη»: «Δεν έχω γράψει σαν αποτυχία την εκπομπή Οδός Ζαρίφη. Θεωρώ ότι τώρα θα πήγαινε πολύ ακλαυτέρα».

