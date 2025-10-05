Ο Φάμελλος αποθεώνει σύζυγο και αδελφό

Στην παράσταση «Το κουκλόσπιτο» του Χένρικ Ιψεν που παίχτηκε στο Ιδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» βρέθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος και όχι τυχαία.

Η χορογραφία της παράστασης έχει γίνει από τη σύζυγό του, ενώ η μουσική έχει γραφτεί από τον αδελφό του, Μανώλη Φάμελλο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να αποθεώσει την παράσταση και να συγχαρεί τους συντελεστές της.

«Μια συγκλονιστικη και δυναμική απόδοση του Κουκλόσπιτου του Ίψεν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα.

Η χορογραφία, η μουσική, τα νοήματα και η εκφραστικότητα των @dancers_of_the_north μας συνεπήραν και μας αιχμαλώτισαν με την αλήθεια τους.

Αυτή άλλωστε είναι η μαγεία της τέχνης.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές!»

