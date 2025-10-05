Ο Φάμελλος αποθεώνει σύζυγο και αδελφό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στην παράσταση «Το κουκλόσπιτο» του Χένρικ Ιψεν που παίχτηκε στο Ιδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» βρέθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος και όχι τυχαία.
Η χορογραφία της παράστασης έχει γίνει από τη σύζυγό του, ενώ η μουσική έχει γραφτεί από τον αδελφό του, Μανώλη Φάμελλο.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να αποθεώσει την παράσταση και να συγχαρεί τους συντελεστές της.
«Μια συγκλονιστικη και δυναμική απόδοση του Κουκλόσπιτου του Ίψεν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα.
Η χορογραφία, η μουσική, τα νοήματα και η εκφραστικότητα των @dancers_of_the_north μας συνεπήραν και μας αιχμαλώτισαν με την αλήθεια τους.
Αυτή άλλωστε είναι η μαγεία της τέχνης.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές!»
