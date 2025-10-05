search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

05.10.2025 17:15

Ο Φάμελλος αποθεώνει σύζυγο και αδελφό

05.10.2025 17:15
famellos-parastasi

Στην παράσταση «Το κουκλόσπιτο» του Χένρικ Ιψεν που παίχτηκε στο Ιδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» βρέθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος και όχι τυχαία. 

Η χορογραφία της παράστασης έχει γίνει από τη σύζυγό του, ενώ η μουσική έχει γραφτεί από τον αδελφό του, Μανώλη Φάμελλο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να αποθεώσει την παράσταση και να συγχαρεί τους συντελεστές της.

«Μια συγκλονιστικη και δυναμική απόδοση του Κουκλόσπιτου του Ίψεν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα. 

Η χορογραφία, η μουσική, τα νοήματα και η εκφραστικότητα των @dancers_of_the_north  μας συνεπήραν και μας αιχμαλώτισαν με την αλήθεια τους. 

Αυτή άλλωστε είναι η μαγεία της τέχνης. 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές!»

1 / 3