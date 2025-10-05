search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

05.10.2025 10:24

Αναζητείται ο… Λοβέρδος (ο Ανδρέας)

05.10.2025 10:24
Κάποιοι στο γαλάζιο στρατόπεδο έχουν παρατηρήσει ότι μετά τις πρώτες δυο τρεις μέρες από την ανακοίνωση της μεταγραφής – «αεροδρομίου», αλλά μόνο με την έννοια του… παλιού, καθώς θα είναι υποψήφιος στα νότια προάστια – του Ανδρέα Λοβέρδου, ο έμπειρος πολιτικός σαν να χάθηκε από τα… ραντάρ.

Πολλοί περίμεναν ότι ο Λοβέρδος με την ικανότητα που έχει να μπαίνει στις τηλεοπτικές μάχες, θα εμφανιζόταν συχνότατα στα πάνελ – κάπως σαν τον Άδωνι Γεωργιάδη με τον οποίο είναι και φίλοι – για να υπερασπιστεί την κυβέρνηση έναντι των επιθέσεων που αυτή δέχεται. Και έτσι να κάνει «χτυπητή» την παρουσία του.

Φευ! Ο Λοβέρδος κινείται προσεκτικά. Δεν εμπλέκεται σε μέτωπα που θα τον εκθέσουν ή και… «κάψουν».

Κατοπτεύει μάλλον το γαλάζιο έδαφος και εκτιμά το γενικότερο κλίμα. Μπορεί να μελετά και εμβριθώς τις θέσεις, το πρόγραμμα και το καταστατικό της ΝΔ, ποιος ξέρει.

Αλλά εύκολες εμφανίσεις για να μπλέξει με θέματα που κάνουν τζιζζζζ δεν κάνει.

Ίσως δείχνει στοιχειώδη αυτοπροστασία και αξιοποιεί την εμπειρία του (την πικρή ενίοτε).

Ίσως ψάχνει τις νέες ισορροπίες στο νέο του κόμμα.

Πάντως η τακτική λελογισμένων εμφανίσεων σε αυτή τη φάση, δείχνει μάλλον σύνεση.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1: Θρίαμβος με ανατροπή για τον «Δικέφαλο»

vroxi-ompreles
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα – Οι περιοχές που θα βρέξει

tzami-spasmeno
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

kosmopoulou_routsi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν δεχθήκαμε καμία πίεση να βγάλουμε ανακοίνωση»

gizele_pelicot_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες: Καταδικασμένος για τον βιασμό της κατέθεσε έφεση

LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

