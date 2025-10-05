Αναζητείται ο… Λοβέρδος (ο Ανδρέας)

Κάποιοι στο γαλάζιο στρατόπεδο έχουν παρατηρήσει ότι μετά τις πρώτες δυο τρεις μέρες από την ανακοίνωση της μεταγραφής – «αεροδρομίου», αλλά μόνο με την έννοια του… παλιού, καθώς θα είναι υποψήφιος στα νότια προάστια – του Ανδρέα Λοβέρδου, ο έμπειρος πολιτικός σαν να χάθηκε από τα… ραντάρ.

Πολλοί περίμεναν ότι ο Λοβέρδος με την ικανότητα που έχει να μπαίνει στις τηλεοπτικές μάχες, θα εμφανιζόταν συχνότατα στα πάνελ – κάπως σαν τον Άδωνι Γεωργιάδη με τον οποίο είναι και φίλοι – για να υπερασπιστεί την κυβέρνηση έναντι των επιθέσεων που αυτή δέχεται. Και έτσι να κάνει «χτυπητή» την παρουσία του.

Φευ! Ο Λοβέρδος κινείται προσεκτικά. Δεν εμπλέκεται σε μέτωπα που θα τον εκθέσουν ή και… «κάψουν».

Κατοπτεύει μάλλον το γαλάζιο έδαφος και εκτιμά το γενικότερο κλίμα. Μπορεί να μελετά και εμβριθώς τις θέσεις, το πρόγραμμα και το καταστατικό της ΝΔ, ποιος ξέρει.

Αλλά εύκολες εμφανίσεις για να μπλέξει με θέματα που κάνουν τζιζζζζ δεν κάνει.

Ίσως δείχνει στοιχειώδη αυτοπροστασία και αξιοποιεί την εμπειρία του (την πικρή ενίοτε).

Ίσως ψάχνει τις νέες ισορροπίες στο νέο του κόμμα.

Πάντως η τακτική λελογισμένων εμφανίσεων σε αυτή τη φάση, δείχνει μάλλον σύνεση.

