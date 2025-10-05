Πηνελόπη Αναστασοπούλου για metoo: «Θα το ξανάκανα χίλιες φορές»

Για την προσωπική της εμπειρία μέσα από το κίνημα #MeToo και τον απόηχο που ακολούθησε μίλησε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, το πρωί της Κυριακής, στο Mega.

«Την περίοδο του #MeToo, όταν έκλειναν οι πόρτες, εγώ ήμουν αποφασιστική από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα. Είχα αποφασίσει να πάρω τον χώρο που έπρεπε να πάρω για να είμαι λειτουργική στο σπίτι μου. Όταν έβαζα τα παιδιά μου για ύπνο, έσπαγα κάθε μέρα. Είναι δύσκολο να προσπαθείς να αποδείξεις κάθε μέρα ότι δεν είσαι ελέφαντας, ότι δεν λες ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, αποκαλύπτοντας πως έπρεπε να πάρει μια πολύ σοβαρή αποστασιοποίηση.

«Θα το ξανάκανα χίλιες φορές»

Παρά τις δυσκολίες, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου επισήμανε πως δεν μετανιώνει. «Φυσικά άξιζε τον κόπο. Θα το ξανάκανα χίλιες φορές. Και αν έπρεπε να γίνεται σε λούπα κάθε χρόνο, θα το ξανάκανα», επισήμανε.

Η ηθοποιός τόνισε πως στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν υπήρξε δικαίωση των θυμάτων στη συγκεκριμένη υπόθεση.

«Η δικαίωση δεν ήρθε όταν ένα θύμα καλείται να δώσει ένα σημαντικό ποσό, γιατί ένας καλός δικηγόρος σημαίνει ακριβός δικηγόρος και ο θύτης πληρώνει τα μισά ή το 1/3 και βγαίνει έξω. Δεν υπάρχει δικαίωση. Υπάρχει μια άποψη στο κοινό γιατί υπάρχει η βούλα του δικαστηρίου ότι αυτός ο άνθρωπος έχει καταδικαστεί», συνέχισε.

«Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει συζήτηση αν θα ξαναβγεί ο τάδε άνθρωπος στη δουλειά του. Δεν πρέπει να γίνονται αυτές οι ερωτήσεις. Δεν γίνεται Σάββατο βράδυ να ανοίγω τηλεόραση και να βλέπω έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί σε επανάληψη. Είναι άβολο πολύ. Νιώθω πολύ άσχημα», κατέληξε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε γιατί ο Ουγγαρέζος έφυγε από το πλατό στη συνέντευξη της Γερονικολού (Video)

Μουκίδης για Αργυρό: «Είναι ο Ρέμος σε αδύνατο – Δεν θα του έδινα με τίποτα τραγούδια» (Video)

«Είμαι ζηλιάρα! Αν μου συνέβαινε αυτό, θα αντιδρούσα περίεργα», απαντά η Βούλγαρη για το σχόλιο Μπισμπίκη – Παππά